यूपी में गंगा-यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, काशी-मथुरा में डूबे घाट
कानपुर में जिले में पिछले कई दिनों से गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 113 मीटर के ऊपर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 12:58 PM IST
कानपुर/मथुरा/वाराणसी: उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं. निचले आबादी क्षेत्र के इलाके में पानी भरने लगा है. पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के चलते कानपुर में गंगा 113.40 मीटर के ऊपर बह रही है और किसी भी समय आसपास के गांवों में बाढ़ आ सकती है. शुक्लागंज में जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है. प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है. वहीं मथुरा में यमुना खतरे के निशान के करीब है. वृंदावन के केसी घाट पर आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है. काशी विश्वनाथ मंदिर में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर दिखा. गंगा द्वार का संपर्क मार्ग पूरी तरह डूब गया है, जिससे श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है.
कानपुर 113 मीटर से ऊपर बह रही गंगा: जिले में पिछले कई दिनों से गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 113 मीटर के ऊपर है. जिससे किसी भी समय गंगा के समीपवर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है. सोमवार के बाद मंगलवार को भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई और जलस्तर बैराज पर 113.40 मीटर दर्ज किया गया.
मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा: जिले में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची तो वहीं वृंदावन के कैसी घाट पर आरती स्थल तक आ चुका है पानी जिला प्रशासन ने गहरे पानी में नाव न चलने की चेतावनी जारी की गई है तो वहीं गोकुल बैराज से 6 गेट खोलकर पानी को डिस्चार्ज किया गया है.
बंद हुआ काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार: श्रद्धालु गंगा द्वार से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. जलस्तर ने गंगाद्वार के संपर्क मार्ग को पूरी तरह से डुबो दिया है. वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर थोड़ा घट रहा हो लेकिन गंगा द्वारा से श्रद्धालुओं का बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रवेश अभी भी प्रतिबंधित है.
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