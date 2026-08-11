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यूपी में गंगा-यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, काशी-मथुरा में डूबे घाट

कानपुर/मथुरा/वाराणसी: उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं. निचले आबादी क्षेत्र के इलाके में पानी भरने लगा है. पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के चलते कानपुर में गंगा 113.40 मीटर के ऊपर बह रही है और किसी भी समय आसपास के गांवों में बाढ़ आ सकती है. शुक्लागंज में जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है. प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है. वहीं मथुरा में यमुना खतरे के निशान के करीब है. वृंदावन के केसी घाट पर आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है. काशी विश्वनाथ मंदिर में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर दिखा. गंगा द्वार का संपर्क मार्ग पूरी तरह डूब गया है, जिससे श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है.

बढ़ा गंगा का जलस्तर. (Video Credit; ETV Bharat)

कानपुर 113 मीटर से ऊपर बह रही गंगा: जिले में पिछले कई दिनों से गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 113 मीटर के ऊपर है. जिससे किसी भी समय गंगा के समीपवर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है. सोमवार के बाद मंगलवार को भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई और जलस्तर बैराज पर 113.40 मीटर दर्ज किया गया.