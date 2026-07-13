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प्रयागराज में बाढ़ का खतरा! गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से तटों पर बढ़ी हलचल

घाटों पर रहने वाले पुजारियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है.

प्रयागराज में बढ़ा नदियों का जलस्तर
प्रयागराज में बढ़ा नदियों का जलस्तर (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 4:12 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. विशेषकर यमुना नदी का जलस्तर गंगा की अपेक्षा काफी तेजी से बढ़ रहा है. पानी के इस अचानक बढ़ते दबाव के कारण संगम तट और घाटों पर रहने वाले पुजारियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है.

मेले और घाटों की व्यवस्था को संभालने वाली समितियों ने भी बाढ़ की आशंका को देखते हुए अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर समेटना शुरू कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े.

प्रयागराज में बढ़ा नदियों का जलस्तर (Video Credit : ETV Bharat)

पुजारियों की आपबीती इस प्रकार

  1. बाबा गोपाल गुरु (संगम निवासी) ने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर पानी का जलस्तर कम से कम 6 फीट से अधिक बढ़ गया है और सुबह से लगातार पानी का बढ़ना जारी है. पानी परसों शाम से बढ़ना शुरू हुआ था और आज इसकी गति बहुत तेज हो गई है. बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के अचानक पानी आ जाने से कुछ लोगों का सामान भी बह गया है.
    कल अमावस्या का पर्व है, जिससे भीड़ और ज्यादा होने की संभावना है। आगे जगह कम बची है और भीड़ बढ़ने से परेशानी हो रही है. हम लोग अपना सामान जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर हटा रहे हैं, जिससे गंगा मैया के आगमन पर किसी को असुविधा न हो. घाट के पंडित, दुकानदार और अन्य सभी लोग इस स्थिति से परेशान हैं.
  2. राकेश ने बताया कि जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अभी तक लगभग 15 फीट तक पानी ऊपर आ चुका है और यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है. मेला समिति की व्यवस्था: यहां मेला समिति द्वारा जो कपड़े बदलने के चेंजिंग रूम (Ladies Changing Room) और अन्य व्यवस्थाएं लगाई गई थीं. उन्हें हटाया जा रहा है. सामान पीछे ले जाया जा रहा है ताकि जब पानी पूरी तरह भर जाए, तो बाद में चेंजिंग रूम को फिर से नए सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जा सके.
  3. बजरंग बहादुर (बजरंगी लाल निषाद, फूलपुर): परसों शाम से आज तक पानी में काफी वृद्धि हुई है. यदि अगले दो-तीन दिन तक पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो पानी ऊपर स्थित प्रसिद्ध लेटे हुए बजरंगबली (हनुमान जी) के मंदिर तक पहुंच जाएगा और वो स्नान कर लेंगे। हालांकि, वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें अभी कम से कम एक हफ्ते का समय लग सकता है.
  4. इंद्र चेतन मिश्रा ने ने बताया कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हम लोग अपने तख्त और छप्पर पीछे हटा रहे हैं जो नीचे घाटों पर लगाए गए थे। आज की तारीख में पानी फुट से लेकर 2 फीट तक और ऊपर चढ़ गया है. हम सुरक्षा के लिए पीछे आ रहे हैं, जिससे यहां आने वाली पब्लिक को स्नान करने में कोई असुविधा न हो.
  5. प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने ने बताया कि एक बार, फिर बाढ़ जैसी स्थिति की आहट दे दी है. हालांकि पानी बढ़ने से स्थानीय निवासियों, छोटे दुकानदारों और तीर्थ-पुरोहितों के सामने अपना सामान समेटने और स्थान बदलने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है, लेकिन वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं. यदि आगामी दिनों में पानी इसी तरह बढ़ता रहा, तो प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करनी होगी, जिससे अमावस्या और अन्य प्रमुख दिनों में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े.

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