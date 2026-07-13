ETV Bharat / state

प्रयागराज में बाढ़ का खतरा! गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से तटों पर बढ़ी हलचल

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. विशेषकर यमुना नदी का जलस्तर गंगा की अपेक्षा काफी तेजी से बढ़ रहा है. पानी के इस अचानक बढ़ते दबाव के कारण संगम तट और घाटों पर रहने वाले पुजारियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है.

मेले और घाटों की व्यवस्था को संभालने वाली समितियों ने भी बाढ़ की आशंका को देखते हुए अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर समेटना शुरू कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े.