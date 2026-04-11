गर्मी में 'मिट्टी का घड़ा' बना कूलिंग का भरोसेमंद साथी, पारंपरिक मटकों के साथ डिजाइनर घड़ों का बरकरार है क्रेज
मटका बनाने के लिए जरूरी मिट्टी, पकाने के लिए लकड़ी, ईंधन और परिवहन के खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
Published : April 11, 2026 at 1:32 PM IST
जयपुर : भीषण गर्मी के बीच भले ही आधुनिक कूलिंग साधनों की भरमार हो गई हो, लेकिन मिट्टी के घड़ों (मटकों) की उपयोगिता और पारंपरिक अहमियत आज भी बरकरार है. जयपुर के बाजारों में इस बार तापमान बढ़ने के साथ ही घड़ों की मांग ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद लोगों का रुझान कम नहीं हुआ है, बल्कि पारंपरिक घड़ों के साथ-साथ रंग-बिरंगे और डिजाइनर घड़े भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. हालांकि मटका बनाने वाले कारीगर बाजार में उपभोक्ताओं से उचित दाम नहीं मिलने से भी नाखुश हैं.
गर्मी बढ़ी तो बाजारों में बढ़ी रौनक : अप्रैल के महीने में जयपुर में तापमान के उतार-चढ़ाव के बीच अब मटकों की बिक्री शुरू हो गई है. शहर के चौक-चौराहों, पारंपरिक बाजारों और सड़क किनारे ग्राहकों की भीड़ ठंडे पानी के पारंपरिक उपकरण मटके को खरीदते देखे जा सकते हैं. हालांकि इस वर्ष मिट्टी, लकड़ी, ईंधन और परिवहन खर्च में बढ़ोतरी के चलते घड़ों की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. बावजूद इसके, लोगों की खरीदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. ग्राहक आज भी ठंडे और प्राकृतिक पानी के लिए घड़े को सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प मानते हैं.
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कुम्हारों की पीड़ा... मेहनत ज्यादा, दाम कम : मटका कारीगर नंदू लाल कुम्हार बताते हैं कि उनका पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है, लेकिन मेहनत के अनुरूप दाम नहीं मिल पाते. बारिश होने पर तैयार मटके खराब हो जाते हैं और पकाते समय टूटने का खतरा अलग रहता है. उनका कहना है कि एक मटका बनाने में जितनी लागत आती है, उतनी कीमत भी बाजार में नहीं मिलती. मिट्टी का एक ट्रैक्टर 7000 रुपए तक आता है, जबकि लकड़ी 8 से 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है. बावजूद इसके बाजार में ग्राहक 100 रुपए के मटके को 50-80 रुपए में खरीदने की कोशिश करते हैं. उनकी पीड़ा यह भी है कि लोग फ्रिज पर 20 से 50 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन मटके के लिए मोलभाव करते हैं.
अब बाहर से आ रहे मटके : मटका विक्रेता मीरा देवी ने बताया कि जयपुर में अब कारीगरों की संख्या घटती जा रही है. ऐसे में सीकर, गुजरात और कोलकाता से मटकों की सप्लाई होने लगी है. करीब 40-45 साल से इस व्यवसाय से जुड़ी मीरा देवी ने कहा कि पहले उनका परिवार खुद मटके बनाता था, लेकिन अब केवल बिक्री तक सीमित रह गया है. बढ़ती लागत और कम मुनाफे के चलते स्थानीय उत्पादन में गिरावट आई है.
परंपरा बरकरार, लेकिन रूप बदला : वहीं विक्रेता सूरज का कहना है कि जब फ्रिज नहीं थे, तब भी लोग मटके का ही पानी पीते थे और आज भी ये परंपरा कायम है. फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब मटकों का रूप बदल गया है. आज बाजार में 60 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के मटके उपलब्ध हैं, जिनमें रंगीन, डिजाइनर और आधुनिक सुविधाओं वाले विकल्प शामिल हैं. अब बाजार में सिर्फ पारंपरिक मटके ही नहीं, बल्कि कई तरह की वैरायटी देखने को मिल रही है. विक्रेता दिनेश के अनुसार अब मटकों को युवाओं की पसंद के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है.
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स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद : मिट्टी के घड़े का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वास्थ्यवर्धक होता है. ये पानी में मौजूद मिनरल्स को बनाए रखता है और किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल से मुक्त रहता है. जहां एक ओर फ्रिज का ठंडा पानी कई बार स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है, वहीं घड़े का पानी शरीर को ठंडक देने के साथ पाचन में भी सहायक होता है. यही कारण है कि लोग एक बार फिर पारंपरिक विकल्पों की ओर लौट रहे हैं.
युवाओं और परिवारों में बढ़ा आकर्षण : जयपुर निवासी लीला बताती हैं कि उनके घर में फ्रिज होने के बावजूद पूरा परिवार मटके का पानी ही पीता है. फ्रिज का उपयोग सिर्फ खाद्य सामग्री रखने के लिए किया जाता है. वहीं युवा राजवीर का कहना है कि घर में हर साल मटका खरीदना एक परंपरा जैसा है. अब बाजार में डेकोरेटिव मटके और बोतलें भी आने लगी हैं, जो उपयोग के साथ-साथ घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं.
आधुनिक दौर में भी घर-घर घड़ा : तकनीक के इस दौर में भी मिट्टी का घड़ा अपनी उपयोगिता और पर्यावरणीय महत्व के कारण लोगों की पसंद बना हुआ है. जयपुर के बाजारों में इसकी बढ़ती मांग ये साबित करती है कि परंपराएं खत्म नहीं होतीं, बल्कि समय के साथ खुद को नए रूप में ढाल लेती हैं. भीषण गर्मी में ठंडक देने वाला ये साधारण सा घड़ा आज भी जीवन का अहम हिस्सा है. ये सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि परंपरा, स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक भी है.
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