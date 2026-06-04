World Environment Day: बढ़ता तापमान बना वैश्विक चिंता, जागरूकता ही समाधान: डॉ बीएल जागेटिया
डॉ जागेटिया ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए.
Published : June 4, 2026 at 8:14 PM IST
भीलवाड़ा: विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के मौके पर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं. इस साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस अजरबैजान की राजधानी बाकू में 'इंस्पायर बाय नेचर फोर क्लाइमेट फोर ऑवर फ्यूचर' थीम के साथ मनाया जा रहा है. इस थीम का अहम मकसद प्रकृति को केंद्र में रखकर जलवायु संकट का समाधान तलाशना है. भीलवाड़ा के माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ बीएल जागेटिया ने बताया कि औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना बेहद जरूरी है, लेकिन वर्तमान हालात में इस सीमा के करीब पहुंचती जा रही है.
'इस कारण से तापमान में इजाफा': डॉ जागेटिया के मुताबिक तापमान वृद्धि के पीछे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई प्रमुख कारण हैं. इसके अलावा अल नीनो प्रभाव और शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ती कंक्रीट संरचनाओं के कारण 'हीट आइलैंड' जैसी स्थितियां भी तापमान बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने बताया कि शहरों में सीमेंट-कंक्रीट के बढ़ते जाल और औद्योगिक गतिविधियों के कारण हीट डोम जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे स्थानीय तापमान और अधिक बढ़ जाता है.
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'औद्योगिक प्रदूषण सबसे बड़ी चिंता': औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भी उन्होंने गंभीर चिंता जताई. उनके अनुसार राजस्थान के भीलवाड़ा, बालोतरा, जोधपुर और सांगानेर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तरल अपशिष्ट के रूप में केमिकल और डाई जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं, जबकि गैसीय अपशिष्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वातावरण में मिल रही हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं.
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उन्होंने यह भी कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए. यदि पूरे साल लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बनी रहे, तो ही वास्तविक बदलाव संभव है. शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों का मानना है कि वनों का संरक्षण, आर्द्रभूमियों की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग ही जलवायु संकट से निपटने का स्थायी समाधान है.
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पर्यावरण संरक्षण बने दैनिक जीवनशैली का हिस्सा: डॉ जागेटिया ने आमजन से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं. पेड़-पौधे लगाना, जल संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना जैसे छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ सकता है.