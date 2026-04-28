हादसे के बाद ट्रक में फंसा चालक, अगला हिस्सा काटकर निकाला शव, पिकअप और कार की टक्कर में चालाक की मौत
हरिद्वार में सड़क हादसों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. हादसे में कई लोग जान गंवा चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 28, 2026 at 6:57 AM IST
हरिद्वार: भूपतवाला फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. यहां एक अज्ञात वाहन और एक ट्रक की टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के आगे से परखच्चे उड़ गए और ट्रक चालक का शव ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गया. हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और ट्रक चालक के शव को निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं हादसा होते ही अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया. वहीं दूसरी ओर बहादराबाद थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन और कार के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई. हादसे में पिकअप चालक के साथ मौजूद एक युवक भी घायल बताया जा रहा है.
पहला हादसा भूपतवाला में फ्लाईओवर पर हुआ: हरिद्वार में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं. वहीं हरिद्वार भूपतवाला फ्लाईओवर पर ट्रक किसी अज्ञात वाहन से टकराकर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया. सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची और मायापुर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. फायर कर्मियों ने आयरन कटर और अन्य टूल्स की मदद से ट्रक के अगले हिस्से को काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
हादसे में चालक की मौत: मृतक की पहचान कृष्णवीर निवासी मुरादनगर, गाजियाबाद यूपी के रूप में हुई. हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम लग गया. नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. मृतक पक्ष की ओर से शिकायत मिलने मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
दूसरा हादसा पथरी पुल के पास हुआ: बहादराबाद थाना क्षेत्र स्थित पथरी पुल के पास हुआ. इस सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुआ, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप सड़क पर पलट गई. हादसे में पिकअप में सवार मेवड़ कला निवासी 23 वर्षीय दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मेवड़ कला निवासी चालक वरुण गंभीर रूप से घायल हो गया.
दीपक पीठ बाजार में दुकान लगता था. जबकि घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. बहादराबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. टक्कर मारने वाली कार और उसके चालक की तलाश की जा रही है. दोनों घटनाएं बीते दिन की हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरिद्वार जिले में हादसों पर कब लगाम लग पाएगी.
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