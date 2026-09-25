डायबिटीज की नई दवाओं के साथ हार्ट अटैक के बढ़ रहे खतरे पर सैकड़ों एक्सपर्ट करेंगे महामंथन
इसमें देश भर के एक्सपर्ट फिजिशियन वाराणसी में दो दिनों तक 26 और 27 सितंबर को मंथन कर उपाय ढूंढ़ेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 4:35 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश चैप्टर, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया का 43वां वार्षिक सम्मेलन काफी बड़े स्तर पर वाराणसी में होने जा रहा है.
इसमें देश भर के एक्सपर्ट फिजिशियन प्रतिभा करेंगे. इसके लिए अब तक 600 फिजिशियन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो दो दिनों तक 26 और 27 सितंबर को वाराणसी में डायबिटीज, कार्डियक सहित कई गंभीर बीमारियों के साथ ही नई दावों पर गहन मंथन करेंगे.
इलाज के बदल रहे तरीकों से लेकर विदेश में अपनाया जा रहा है, तरीकों पर एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन भी रखेंगे और उनके ट्रायल पर भी चर्चा होगी. सम्मेलन से पहले आज 25 सितंबर को प्री-कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा.
इस वर्ष सम्मेलन की थीम “Precision, Prevention and Progress in Internal Medicine” रखी गई है.
इस बारे में आयोजन के अध्यक्ष और वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर के के गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव, आधुनिक जांच तकनीक, नई दवाओं और गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान एवं रोकथाम पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे.
उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, उत्तराखंड, बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों से चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे.
सम्मेलन में डायबिटीज के आधुनिक उपचार पर विशेष सत्र होंगे. डायबिटीज में लंबे समय तक बढ़ी हुई ब्लड शुगर से हृदय, किडनी, आंखों और नसों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में केवल शुगर नियंत्रित करने के बजाय मरीज के हृदय और किडनी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपचार की नई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी. नई पीढ़ी की दवाओं और उनके इस्तेमाल से जुड़े अनुभव भी विशेषज्ञ साझा करेंगे.
सम्मेलन में हीमोफीलिया जैसी रक्तस्राव संबंधी बीमारी पर भी चर्चा होगी. इसमें खून का थक्का बनने के लिए जरूरी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, जिसके कारण चोट लगने या कभी-कभी बिना स्पष्ट चोट के भी लंबे समय तक रक्तस्राव हो सकता है. आधुनिक उपचार और मरीजों के बेहतर प्रबंधन से संबंधित नई जानकारियां विशेषज्ञ साझा करेंगे.
इंफेक्शन के इलाज में सही बीमारी की पहचान और उपयुक्त दवा का चयन महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञ गंभीर संक्रमण, एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल और दवा प्रतिरोध यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. संक्रमण को जल्द पहचानकर प्रभावी उपचार देने की आधुनिक रणनीतियों पर भी मंथन होगा.
उन्होंने बताया की लिपिड डिसऑर्डर यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल और अन्य वसा का असंतुलन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है. सम्मेलन में खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, हाई रिस्क मरीजों की पहचान और आधुनिक लिपिड-लोअरिंग दवाओं के उपयोग पर चर्चा होगी.
डॉ गुप्ता का कहना है कि हार्ट अटैक के मामलों को समय पर पहचानना और उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है. विशेषज्ञ हार्ट अटैक के जोखिम कारकों, शुरुआती लक्षणों, आधुनिक उपचार पद्धतियों और हार्ट अटैक के बाद मरीज की देखभाल पर अपने अनुभव साझा करेंगे. डायबिटीज और लिपिड डिसऑर्डर जैसे कारकों को नियंत्रित कर हृदय रोग के खतरे को कम करने पर भी जोर रहेगा.