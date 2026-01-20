ETV Bharat / state

सोने-चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, आयुर्वेद की दवाओं पर भी पड़ा असर, 65 फीसदी बिक्री गिरी

सम्पन्न और आरजीएचएस पात्र ही ले पा रहे दवा : खंडेलवाल बताते हैं कि जिस तरह से सोने चांदी की रेट बढ़ रही है, उससे लगता नहीं है कि आयुर्वेद की दवाओं में राहत मिलेगी. सरकार को आयुर्वेद की दवाओं की बढ़ती दरों पर अंकुश लगाना चाहिए और आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए. शहर के बीच आयुर्वेद का बड़ा अस्पताल होना चाहिए. खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि आयुर्वेद के प्राइवेट अस्पताल केवल लूट रहे हैं. वहां इलाज आरजीएचएस योजना में पात्र और संपन्न लोगों को मिला है. धातु मिश्रित आयुर्वेद की दवाइयां कई गंभीर बीमारियों में काम आती हैं. इनमें गठिया, मनोरोग, लकवा, फेफड़े की बीमारी, नजला, डायबिटीज, टाइफाइड, एसीडीटी, पेट की आंव, हृदय रोग, लकवा, ब्रेन हेमरेज, आंख संबंधी रोग आदि शामिल हैं.

आयुर्वेद दवा के थोक विक्रेता सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि सोना-चांदी की भस्म युक्त आयुर्वेद की दवाइयों के दाम भी बेहिसाब बढ़ रहे हैं. आयुर्वेद की अनेक दवाइयों में सदियों से कीमती धातु का उपयोग होता आया है. इन दवाओं को सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की राजस्थान गवर्मेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस) योजना का लाभ मिलता है. इसी तरह आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग ही दवा खरीद पा रहे हैं. आमजन और गरीब की पंहुच से ये दवा पहुंच से काफी दूर हो गई है.

सोने और चांदी के दामों में बेतहाशा वृद्धि का असर आयुर्वेद की दवाइयों पर भी पड़ रहा है. कई गंभीर बीमारियों में धातु और रत्न मिश्रित आयुर्वेद दवाओं का उपयोग होता है. करीब 50 से अधिक आयुर्वेद की दवाइयां हैं, जिनमें सोने, चांदी की भस्म का उपयोग होता है, लेकिन सोने-चांदी के भाव बढ़ने से इन दवाओं की खरीद और बिक्री दोनों ही काफी प्रभावित हो रही है. महंगी आयुर्वेद की दवाइयां खरीदना पहले ही आमजन के बस में नहीं था और अब सोने-चांदी युक्त दवा खरीदना अब मुश्किल हो गया है.

अजमेर : सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ने से भाई गंभीर बीमारियों में काम आने वाली आयुर्वेद की दवाओं के भाव में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है. आयुर्वेद की दवाइयों में कभी सोना, चांदी और मोती की भस्म युक्त दवाओं की बिक्री सर्वाधिक हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी बिक्री 65 फीसदी घट गई है. गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ये दवा खरीद पाना नामुमकिन सा हो गाया है. ऐसे में बिना धातु और रत्न की भस्म के मिलने वाली दवाओं का विकल्प ही आयुर्वेद का इलाज पा रहे मरीजों के लिए शेष रह गया है.

आयुर्वेद की दवा हुई महंगी (ETV Bharat GFX)

60 फीसदी कम हुई बिक्री : आयुर्वेद दवा के थोक विक्रेता सुभाष खंडेलवाल बताते हैं कि बसंत कुशमाकर रस आयुर्वेद की दवा धातु युक्त 3 हजार 700 रुपए की आती थी, वह अब 10 हजार 755 रुपए की आ रही है. योगेंद्र रस 1400 रुपए का था वह 3 हजार रुपए का मिल रहा है. ऐसी कई दवाएं हैं, उनमें स्वर्ण या चांदी की मात्रा के अनुसार दरों में वृद्धि हुई है. सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आयुर्वेद की दवाओं पर भी पड़ रहा है. 60 फीसदी बिक्री धातु मिश्रित दावों की कम हो गई. बिक्री कम होने के कारण खरीद भी कम कर दी है.

टैबलेट खुले में मांगने लगे : खंडेलवाल बताते हैं कि आयुर्वेद की कई दवाओं में सोना चांदी की भस्म मिश्रित होती है, जो बीमारी में असरदार है. इसी तरह च्यवनप्राश में भी स्वर्ण और चांदी की भस्म मिश्रित होती है. आधा किलो च्यवनप्राश 1470 रुपए का था जो अब 2 हजार से अधिक रुपए में मिल रहा है. इनमें कीमती धातु की मात्रा के अनुसार च्यवनप्राश की दरें हैं. कुछ कंपनी के च्यवनप्राश 10 हजार रुपए प्रति किलो ग्राम तक है, जो मध्यम और गरीब वर्ग लोगों के लिए खरीद पाना मुश्किल है. आयुर्वेद का इलाज लंबे समय तक चलता है ऐसे में कई लोग अब कीमती धातु मिश्रित दवा की टैबलेट खुले में मांगने लगे हैं.

आयुर्वेद की दवाएं हुई महंगी (ETV Bharat Ajmer)

दवा कंपनियों की मनमानी पर लगे अंकुश : उन्होंने बताया कि आयुर्वेद की दवा बनाने वाले कंपनियों पर सरकार का किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है. दवा कंपनियां मनमाने तरीके से जब चाहें दवा की दरें बढ़ा देती हैं. सरकार का आयुर्वेद दवा कंपनियों पर अंकुश होना चाहिए ताकि आयुर्वेद दवा की दरें मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाई जा सकें. उन्होंने यह भी बताया कि केवल आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि यूनानी कई दवाओं में भी स्वर्ण, चांदी, मोती आदि मिश्रित होता है. एक समय था जब आयुर्वेद की सभी दवाइयों में से सबसे ज्यादा बिक्री स्वर्ण और चांदी की भस्म युक्त दवाओं की सर्वाधिक हुआ करती थी, लेकिन अब स्वर्ण और चांदी के भस्म युक्त दवा की डिमांड घट कर 35 से 40 फीसदी ही रह गई है.

स्वर्ण और चांदी भस्म युक्त दवा का नहीं कोई विकल्प : आयुर्वेद दवाओं के थोक विक्रेता केशव खंडेलवाल बताते हैं कि स्वर्ण, रजत, अम्बर, मोती, प्रवाल आदि मिश्रित दवाइयां गंभीर बीमारियों इलाज में काम आती है. दो साल से सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद की दवाओं के दाम भी बढ़ रहे हैं. बिक्री कम होने के कारण खरीद भी कम कर दी गई. कीमती धातु युक्त दवा का आयुर्वेद में कोई विकल्प नहीं है. सम्पन्न लोग ही दवा खरीद पा रहे हैं.