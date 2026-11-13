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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. हालात ऐसे हैं कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में Hybrid Mode से पढ़ाई कराई जा रही है.

वहीं, मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, 13 से 18 नवंबर के बीच देश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, आंधी और तूफान की संभावना जताई गई है. हालांकि, राजधानी दिल्ली में फिलहाल बारिश होने के कोई आसार नहीं हैं.

दिल्ली में आज शुक्रवार, 13 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह के समय राजधानी के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 18 नवंबर तक दिल्ली में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहने की संभावना है। ऐसे में जहां सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होगा, वहीं प्रदूषण से राहत मिलने के फिलहाल आसार कम नजर आ रहे हैं.

दिल्ली में कई इलाकों में AQI का स्तर (Photo Credit; ETV Bharat)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 388, गुरुग्राम में 343, गाजियाबाद में 345, ग्रेटर नोएडा में 352 और नोएडा में 348 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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