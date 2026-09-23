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असफल होने पर बेचैन हो रहा Gen-Z 'ब्रेन', अंदर ही अंदर टूट रहे, मेरठ मेडिकल कॉलेज के आंकड़े हैरान करने वाले

मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी : लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण पाल बताते हैं, अगर बीते कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 से 7 साल में मानसिक रोगियों की वृद्धि हुई है. लोग अवसाद में चले जाते हैं और नकारात्मक सोचने लगते हैं. उन्हें इस तरह की बातें महसूस होने लगती हैं, जीवन में कुछ नहीं बचा है, जीवन बेकार हो गया है, जीवन का कोई लाभ नहीं है. जिस कारण कुछ लोगों में आत्मघाती कदम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है.

चौंकाने वाले आंकड़े : मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग का जो इस साल का आंकड़ा है, वह हैरान करने वाला है. खासतौर पर युवाओं को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आत्मघाती कदम उठाने में युवा सबसे आगे हैं. आठ महीने में ही 2500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, जब अपनी जीवन लीला समाप्त करने को लेकर कोई न कोई कोशिश की गई. जबकि 9150 ऐसे केस 8 महीने में सामने आए हैं, जिनके मन में आत्मघाती कदम उठाने के विचार आए.

असफल होने पर हो जाते हैं निराश : आमतौर पर देखने को मिलता है कि कई बार जब हमें अपने अनुसार परिणाम आते दिखाई नहीं देते, तो हम निराश हो जाते हैं. कई बार धैर्य भी जवाब देने लगता है, ऐसे में मन विचलित होना भी स्वाभाविक है और सफलता की आशा पूरी नहीं होने पर तो निराशा से "BRAIN" भी बेचैन हो जाता है. हड़बड़ाहट में लिया निर्णय समाधान नहीं हो सकता.

मानसिक रूप से खुद को असहाय और कमजोर मान लेना कई बार घातक साबित हो सकता है. आज के ZEN Z मानसिक परेशानियों से घिर रहे हैं और वह कई बार खुद को लेकर गलत निर्णय तक ले लेते हैं. कैसे खुद को मानसिक तौर पर परेशान होने से बचाया जा सकता है एक्पर्टस से आइये जानते हैं.

मेरठ : समय के साथ हमारी जीवनशैली में तेजी से बदलाव आ रहा है. भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का अत्यधिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और हर हाल में सफलता पाने की अंधी दौड़ लोगों की मानसिक स्थिति को गहरा नुक्सान पहुंचा रही है. कुछ लोग इन बदलावों और चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर लेते हैं, वहीं कई लोग इस तालमेल को नहीं बिठा पाते और अवसाद (डिप्रेशन) तथा गंभीर मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं.

18-30 उम्र वालों में समस्या ज्यादा : डॉ. तरुण पाल बताते हैं, ऐसा भी देखा गया है कि खासकर युवाओं में यह टेंडेंसी ज्यादा बढ़ रही है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. माता-पिता के द्वारा कई बार जब बच्चों की बात नहीं मानी जाती है तब भी बच्चे जान तक देने का प्रयास करते हैं. किसी बात पर ऐसे युवाओं को गुस्सा आया और तब भी वे उत्तेजना में भी ऐसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं. यह समस्या तेजी से बढ़ रही है खासतौर से Gen Z जो 18 से लेकर 30 वर्ष तक के लोगों में यह समस्या ज्यादा हो गई है.

आत्मघाती कदम उठाने वालों में पुरुष ज्यादा : मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण पाल बताते हैं कि महिलाओं में आत्मघाती कदम उठाने के प्रति जो विचार हैं वह अधिक आते हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने पर ये बात सामने आई है कि जो आत्मघाती कदम उठाए जाते हैं उनमें अधिक संख्या पुरुषों की होती है. मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में हर दिन 200 से अधिक मरीज पहुंचते हैं, जिनमें 50% से अधिक युवाओं की संख्या रहती है. 18 से 35 वर्ष तक के युवा हर दिन यहां आते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं.

नकारात्मक विचार कॉमन : डॉ. तरुण पाल बताते हैं, युवाओं में जो बात कॉमन देखने को मिल रही है वह उनके नकारात्मक विचार हैं. वह कहते हैं कि उनके मन में अपना जीवन समाप्त करने का विचार आता है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है. जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, उनका जीवन खराब हो गया है और आत्मघाती कदम उठाने के लिए दिल दिमाग में जैसे ताना बाना चलता रहता है.

लक्षण. (ETV BHARAT GFX)

स्ट्रेस और डिप्रेशन हावी : डॉ. तरुण पाल बताते हैं कि युवाओं की नजर में उनकी समस्या इतनी बड़ी हो जाती है जिससे वह स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं. स्ट्रेस और डिप्रेशन उन पर हावी हो जाता है. इससे मन में नकारात्मक भाव आने लगते हैं. उम्मीद खत्म हो जाती है. मानसिक बीमारियां अगर परिवार में किसी और को भी हैं या पहले परिवार में किसी ने अपनी जान देने की कोशिश की है, तो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है.

सोशल और फैमिली सपोर्ट का भी असर : अगर हम ऐसी स्थिति को हेंडल नहीं कर पाते हैं, अगर हमारी सोशल और फैमिली सपोर्ट कम है, तो ऐसा देखा गया है कि जैसे ही कोई तनाव आएगा तो जीन की प्रवृत्ति बदल जाती है. ऐसे खराब विचार (जान देने के विचार) आने लगते हैं. मानसिक बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. यह देखा गया है कि अब मरीज खुद भी आते हैं, परिवार के लोगों के साथ भी आते हैं, उन्हें लगता है कि अगर कोई मानसिक बीमारी है तो उन्हें मनोरोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्स्कों से मिलना चाहिए, क्योंकि इसका समाधान उनके पास है, वे बता सकते हैं कि इसमें से किस तरह से निकला जाए.

किन चीजों से बच्चों को रखें दूर. (ETV BHARAT GFX)

सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ी : वह कहते हैं बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि अगर सुसाइड को लेकर ज्यादा बात करेंगे तो सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो कि पूरी तरह से एक मिथ है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जितना आप ऐसे लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे उनका इतना ही मन हल्का होगा और उनके मन की बात आप जान पाएंगे और धीरे-धीरे ऐसे लोगों में बदलाव लाया जा सकता है, ऐसे लोगों को आप मनोचिकित्सक मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाकर समाधान ढूंढ सकते हैं.

लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत : ऐसे लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए काम करना होगा. हमें अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर बढ़ाने के लिए काम करना होगा. आजकल ये देखने में आया है कि सभी के पास काम को लेकर या अन्य कारणों से स्ट्रेस होता है. ऐसे में तनाव को कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पड़ेंगे.

सकारात्मक सोच रखें : बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, मेडिटेशन, साथ में योगा -प्राणायाम करना होगा, जिससे हमारा मन मस्तिष्क मजबूत हो. इस तरह के विचार आते हैं तो ऐसे विचारों की गहराइयों में न जाकर हमारे सकारात्मक विचारों पर हाबी नहीं हो पाएंगे. आज के समय में आवश्यक है कि हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारा तनाव है, हम उससे कैसे लडें और उसे कैसे कम करने के लिए काम करें.

ये भी ध्यान रखें. (ETV BHARAT GFX)

परिवार से दूर, सोशल मीडिया पर निर्भर : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर डॉ. कल्पना अग्रवाल कहती हैं कि इसके कई कारण हैं. आज के बच्चे सोशल मीडिया पर अधिक निर्भर हो गए हैं. पहले कोई परेशानी होती थी तो परिवार के बड़े सदस्यों से शेयर कर पाते थे, जिससे बहुत हद तक समस्या खत्म हो जाती थी. वर्तमान समय में लोगों में धैर्य नहीं रहा है. जरा सी समस्या हुई तो विचलित हो जाते हैं. लगता है कि उस समस्या से भाग जाना ही शायद समाधान है. ऐसे में युवा ये भी मन में सोच बनाने लगते हैं कि न रहेंगे और न परेशानी रहेगी.

सिंगल फैमिली कल्चर बढ़ा : पहले दादा- दादी, नाना-नानी परिवार में होते थे, तो उनके साथ रहने में सब्र भी रहता था, हमें कैसे सुनना है, कैसे बड़ों की बातें सुननी हैं, कैसे तालमेल रखना है परिवार में रहकर बड़ों की बातें सुनकर उनके अनुभव से सोच भी समय के साथ बदलती और सकारात्मक्ता का भाव भी विकसित होता था. वर्तमान में सिंगल फैमिली कल्चर बढ़ रहा है, उसमें बच्चे बड़ों की बात को पहले की तरह नहीं सुन पाते.

क्या कहा? (ETV BHARAT GFX)

खुद को न समझें कमजोर : प्रोफेसर कल्पना अग्रवाल का कहना है कि आज के दौर में यह बेहद जरूरी है कि समय-समय पर ऐसे प्रोग्राम होते रहें जिससे कि युवाओं को खासतौर से बदलते परिदृश्य में जागरूक कराया जाए. किसी भी समस्या से घबरा जाना या खुद को कमजोर समझ कर गलत स्टेप लेने से अच्छा है कि हमें अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों से बात करनी चाहिए और अपने गुरुजनों से भी अपनी परेशानी साझा की जा सकती है, जिससे निश्चित ही समाधान मिलेगा. साथ ही मन में खराब विचार भी नहीं आएंगे.

सब्र और धैर्य की कमी : वर्तमान समय में तो देखने में भी आ रहा है कि वैवाहिक संबंध भी लोग ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं. इसके पीछे भी सब्र और धैर्य की कमी होना और एडजस्टमेंट नहीं करना है. अगर परिस्थितियों के अनुसार तालमेल नहीं बैठाएंगे और अपने को नहीं झुकने देने की कोशिश ही करेंगे तो फिर समस्याएं बड़ा रूप ले लेती हैं.

डॉक्टर क्या बोले? (ETV BHARAT GFX)

समस्याओं का विस्फोट : क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट सोनी जैन कहती हैं कि आत्मघाती कदम तात्कालिक आवेश ही हो ये हमेशा जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार यह लंबे समय से मन मस्तिष्क के अंदर घुट रही समस्याओं का विस्फोट भी होता है. प्रमुख कारणों की बात करें तो अवसाद, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, दाम्पत्य संबंध ठीक न होना, घरेलू कलह, एकाकीपन, असफलता का डर के अलावा नशे की लत भी व्यक्ति में आत्मघाती कदम उठाने के लिए अंदर ही अंदर विचार चल सकते हैं.

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