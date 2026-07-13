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कोल्हान में ब्रेन मलेरिया का बढ़ता खतरा: पश्चिमी सिंहभूम के 86 गांव हाई अलर्ट पर

झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है.

Rising malaria outbreak in Kolhan division poses challenge for Health Department of Jharkhand
स्वास्थ्य विभाग का जांच और उपचार अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
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चाईबासा: कोल्हान प्रमंडल में मलेरिया का बढ़ता प्रकोप अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. पश्चिमी सिंहभूम जिला के कई गांवों को मलेरिया रेड जोन घोषित किया गया है.

पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (पीएफ) मलेरिया के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है. यही परजीवी आगे चलकर ब्रेन मलेरिया जैसी गंभीर और जानलेवा स्थिति का कारण बन सकता है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के 86 गांवों को मलेरिया रेड जोन घोषित कर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष निगरानी, जांच और उपचार अभियान शुरू कर दिया है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मिशन उदय 2.0 अभियान के तहत 6 जुलाई से लगातार घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है. अब तक 21,833 लोगों की जांच में 700 लोगों में पीएफ मलेरिया संक्रमण की पुष्टि हुई है. सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि 352 संक्रमित ऐसे मिले हैं, जिनमें बीमारी का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं था. ऐसे मरीज खुद तो समय पर इलाज से वंचित रह सकते हैं, साथ ही संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी रहती है.

इसी दौरान जिले में चलाए गए व्यापक सर्वेक्षण में महज छह दिनों के भीतर 1,143 लोगों में मलेरिया संक्रमण की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि लगातार मिल रहे मामलों से स्पष्ट है कि कई ग्रामीण इलाकों में संक्रमण चुपचाप फैल रहा है, इसलिए व्यापक जांच अभियान जारी रखना आवश्यक है.

गोइलकेरा और मनोहरपुर सबसे अधिक प्रभावित

जिला के गोइलकेरा और मनोहरपुर प्रखंड मलेरिया संक्रमण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं. गोइलकेरा में 4,775 लोगों की जांच के दौरान 433 लोग पीएफ मलेरिया से संक्रमित पाए गए. वहीं मनोहरपुर में 5,157 लोगों की स्क्रीनिंग में 103 मरीज संक्रमित मिले.

मलेरिया संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए मनोहरपुर प्रखंड के छोटानागरा, जामकुंडिया, सलाई, अंकुआ और पंचपहिया उपस्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 38 गांवों में विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है. स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं, संक्रमितों को तत्काल दवा उपलब्ध करा रहे हैं और मच्छरों से बचाव के उपायों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं. यह विशेष अभियान 15 जुलाई तक जारी रहेगा.

बिना लक्षण वाले मरीज सबसे बड़ी चुनौती

सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी ने बताया कि बड़ी संख्या में बिना किसी लक्षण वाले संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि ऐसे मरीज सामान्य जीवन जीते रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है. इसलिए डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग और जांच अभियान को और तेज किया गया है.

उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी या शरीर में दर्द जैसे लक्षण महसूस हों तो बिना देर किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मलेरिया की जांच कराएं. समय पर इलाज शुरू होने से ब्रेन मलेरिया जैसी गंभीर स्थिति और संभावित मौत के खतरे से बचा जा सकता है.

स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मच्छरदानी का नियमित उपयोग करने, घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने, पूरी बांह के कपड़े पहनने और बुखार आने पर स्वयं दवा लेने के बजाय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की है. विभाग का कहना है कि सामूहिक जागरूकता और समय पर उपचार से ही मलेरिया की इस बढ़ती चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है.

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