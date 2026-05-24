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आगरा ताजमहल में घट रही पर्यटकों की संख्या; तपती गर्मी में ठिठके पर्यटकों के पैर

आगरा ताजमहल में घट रही पर्यटकों की संख्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों में गर्मी तेवर दिखा रही है. यूपी के सबसे गरम टॉप-5 शहरों में आगरा शामिल है. दिन भर भीषण गर्मी के साथ ही लू के थपेड़े चलते हैं. रातें भी तप रही हैं. इसकी वजह से आगरा में पर्यटकों के कदम ठिठक गए हैं. भीषण गर्मी और लू की वजह से ताजमहल का संगमरमर अंगारों की तरह से तपता रहा. इससे सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है. वीकएंड पर शनिवार को 21270 पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया. ऐसे आगरा किला और अन्य स्मारकों पर भी पर्यटकों की संख्या में गिर रही है. शनिवार को अचानक मौसम में बदलाव हुआ. आंधी आई और आसमान में बादल छा गए. इससे गर्मी का अहसास पर्यटकों को कम हुआ. आगरा में लू के थपेड़े और अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. भीषण गर्मी के कारण ताजमहल भ्रमण करने वाले सैलानियों की संख्या में भारी कमी आई है. सर्दियों में ताजमहल पर रोजाना औसतन 45 से 50 हजार पर्यटक आते हैं. मगर, गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या 22 हजार तक भी नहीं पहुंच रही है. जिस दिन लू और गर्मी ज्यादा रहती है, उस दिन पर्यटकों की संख्या एकमद गिर जाती है. तपती गर्मी में ठिठके पर्यटकों के पैर. (Video Credit: ETV Bharat) पर्यटन कारोबार पर असर: भीषण गर्मी और लू की वजह से हर दिन दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक ताजमहल पर सन्नाटा रहता है. पर्यटकों की संख्या कम होने से पर्यटन उद्योग पर असर पड़ रहा है. दुकान संचालक रफीक ने बताया कि पर्यटक कम आ रहे हैं, जिससे बिक्री कम हुई है. यही हाल होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का है.