आगरा ताजमहल में घट रही पर्यटकों की संख्या; तपती गर्मी में ठिठके पर्यटकों के पैर
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि ताजमहल में पर्यटकों के लिए ठंडे पेयजल की भरपूर व्यवस्था की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 7:37 AM IST
आगरा: यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों में गर्मी तेवर दिखा रही है. यूपी के सबसे गरम टॉप-5 शहरों में आगरा शामिल है. दिन भर भीषण गर्मी के साथ ही लू के थपेड़े चलते हैं. रातें भी तप रही हैं. इसकी वजह से आगरा में पर्यटकों के कदम ठिठक गए हैं.
भीषण गर्मी और लू की वजह से ताजमहल का संगमरमर अंगारों की तरह से तपता रहा. इससे सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है. वीकएंड पर शनिवार को 21270 पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया. ऐसे आगरा किला और अन्य स्मारकों पर भी पर्यटकों की संख्या में गिर रही है. शनिवार को अचानक मौसम में बदलाव हुआ. आंधी आई और आसमान में बादल छा गए. इससे गर्मी का अहसास पर्यटकों को कम हुआ.
आगरा में लू के थपेड़े और अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. भीषण गर्मी के कारण ताजमहल भ्रमण करने वाले सैलानियों की संख्या में भारी कमी आई है. सर्दियों में ताजमहल पर रोजाना औसतन 45 से 50 हजार पर्यटक आते हैं. मगर, गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या 22 हजार तक भी नहीं पहुंच रही है. जिस दिन लू और गर्मी ज्यादा रहती है, उस दिन पर्यटकों की संख्या एकमद गिर जाती है.
पर्यटन कारोबार पर असर: भीषण गर्मी और लू की वजह से हर दिन दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक ताजमहल पर सन्नाटा रहता है. पर्यटकों की संख्या कम होने से पर्यटन उद्योग पर असर पड़ रहा है. दुकान संचालक रफीक ने बताया कि पर्यटक कम आ रहे हैं, जिससे बिक्री कम हुई है. यही हाल होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का है.
गर्मी ने किया बच्चों को परेशान: राजस्थान के श्रीगंगानगर से आई पर्यटक डॉली ने बताया कि परिवार के साथ ताजमहल देखने आए हैं. गर्मी अधिक है. मगर, श्रीगंगानगर से आगरा में कम गर्मी है. आगरा में आज मौसम अभी सही हो गया है. इससे गर्मी कम लग रही है. बेटी का ताजमहल देखने का ड्रीम था. समर वेकेशन में उसे ताजमहल घुमान आए हैं. बेटी तो ताजमहल देखकर खुशी से झूम उठी है. हमें बहुत अच्छा लगा है. अब सर्दी में फिर आएंगे.
मरोहा से स्कूली बच्चों का टूर लेकर आए शिक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि पहली बार आगरा के टूर पर आए हैं. बच्चों ने ताजमहल देखा तो खुशी से उछल पड़े. आगरा में गर्मी बहुत है. महाराष्ट्र से आईं पर्यटक दिव्या ने बताया कि गर्मी अधिक है. बच्चों ने गर्मी में खूब परेशान किया. उन्होंने खूब एंजॉय किया है. विधूना से आईं रजनी ने बताया गर्मी बहुत है. गर्मी में बच्चों ने बहुत परेशान किया. कभी पानी तो कभी कुछ मांगते रहे. ताजमहल बेहद खूबसूरत है.
ताजमहल में पर्यटकों की संख्या
|दिनांक
|सैलानी
|14 मई
|16063
|16 मई
|19429
|17 मई
|20040
|18 मई
|14557
|19 मई
|13082
|20 मई
|13225
|21 मई
|18243
|23 मई
|21270
विदेशी पर्यटक की संख्या भी कम: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड शमशुद्दीन ने बताया कि गर्मी की वजह से ताजमहल और अन्य स्मारकों पर पर्यटकों की संख्या कम हुई है. इस समय विदेशी पर्यटक बेहद कम आ रहे हैं. इसकी वजह दुनिया में हो युद्ध के हालात हैं. इसलिए, विदेशी भ्रमण करने से कतरा रहे हैं. आगरा की अपेक्षा पर्यटक हिल स्टेशन ज्यादा घूमने जा रहे हैं.
पेयजल की व्यवस्था बेहतर: ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि ताजमहल में पर्यटकों के लिए ठंडे पेयजल की भरपूर व्यवस्था की है. जितने ही पेयजल के प्वॉइंट हैं, सभी संचालित हैं. इसके साथ ही पर्यटकों को गर्मी से बचाने के लिए 50 से अधिक कूलर भी लगवाए हैं. जहां पर पर्यटक गर्मी लगने पर ठंडी हवा में बैठ सकें. पर्यटक सुबह और शाम को ताजमहल घूमेंगे तो उन्हें गर्मी अधिक परेशान नहीं करेगी.
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