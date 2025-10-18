ETV Bharat / state

"सोने के बढ़े भाव तो चांदी के भी चढ़े तेवर", जानिए इस धनतेरस में दिल्ली के बाजारों में कैसी रही खरीददारी

नई दिल्ली: धनतेरस के मौके पर दिल्ली के बाजारों में सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है. वहीं, जीएसटी कम होने से भी सोने-चांदी की खरीदारी पर विशेष प्रभाव पड़ा है. इस वर्ष लोगों ने सोने के ठोस आभूषण और सिक्के बनवाए हैं. इसके अलावा, चांदी की ओर भी लोगों का मुख्य रुझान देखने को मिला.

धनतरेस पर गोल्ड जूलरी खरीदने आईं अंजना बताती हैं कि हर वर्ष धनतेरस के दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदती हैं. वर्षों से देखा है कि परिवार के सभी बुजुर्ग धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदते थे. वहीं से यह संस्कार मिला. इसके चालते आज अपने लिए एक रिंग और बेटी के लिए ईयररिंग खरीदी हैं. सोना हर दिन महंगा होता जा रहा है, इसलिए ईयररिंग की पहले ही बुकिंग कर दी थी. अब धनतेरस के दिन लेने आए हैं.

लोअर मिडल क्लास के लिए गोल्ड खरीदना मुश्किल भरा काम: धनतरेस के दिन पत्नी के लिए सोने के कड़े और रिंग खरीदने पहुंचे रोहित बताते हैं कि हर वर्ष कोशिश रहती है कि धनतेरस पर गोल्ड खरीदा जाए, लेकिन इस वर्ष पत्नी का जन्मदिन भी धनतेरस के करीब पड़ रहा है. इसलिए उसके लिए सोने के अनमोल आभूषण लिए हैं. सोने की कीमत आसमान छू रही है लेकिन धनतेरस के दिन सोने शुभ होता है इसलिए इसी दिन का चयन किया.

अपनी बेटी के साथ गोल्ड खरीदने पहुंचीं रीना शर्मा बताती हैं कि जिस तरह से सोने के भाव बढ़ रहे हैं, लोअर मिडल क्लास के लिए गोल्ड खरीदना किसी चैलेंज से कम नहीं है, इसलिए इस बार केवल गोल्ड कॉइन खरीदने का निर्णय लिया है.