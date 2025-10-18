"सोने के बढ़े भाव तो चांदी के भी चढ़े तेवर", जानिए इस धनतेरस में दिल्ली के बाजारों में कैसी रही खरीददारी
दिल्ली के बाजारों में खरीददारी करने आए लोगों की सोने और चांदी के बढ़े दामों पर मिली जुली प्रतिक्रिया रही...पढ़िए खबर
Published : October 18, 2025 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली: धनतेरस के मौके पर दिल्ली के बाजारों में सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है. वहीं, जीएसटी कम होने से भी सोने-चांदी की खरीदारी पर विशेष प्रभाव पड़ा है. इस वर्ष लोगों ने सोने के ठोस आभूषण और सिक्के बनवाए हैं. इसके अलावा, चांदी की ओर भी लोगों का मुख्य रुझान देखने को मिला.
धनतरेस पर गोल्ड जूलरी खरीदने आईं अंजना बताती हैं कि हर वर्ष धनतेरस के दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदती हैं. वर्षों से देखा है कि परिवार के सभी बुजुर्ग धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदते थे. वहीं से यह संस्कार मिला. इसके चालते आज अपने लिए एक रिंग और बेटी के लिए ईयररिंग खरीदी हैं. सोना हर दिन महंगा होता जा रहा है, इसलिए ईयररिंग की पहले ही बुकिंग कर दी थी. अब धनतेरस के दिन लेने आए हैं.
लोअर मिडल क्लास के लिए गोल्ड खरीदना मुश्किल भरा काम: धनतरेस के दिन पत्नी के लिए सोने के कड़े और रिंग खरीदने पहुंचे रोहित बताते हैं कि हर वर्ष कोशिश रहती है कि धनतेरस पर गोल्ड खरीदा जाए, लेकिन इस वर्ष पत्नी का जन्मदिन भी धनतेरस के करीब पड़ रहा है. इसलिए उसके लिए सोने के अनमोल आभूषण लिए हैं. सोने की कीमत आसमान छू रही है लेकिन धनतेरस के दिन सोने शुभ होता है इसलिए इसी दिन का चयन किया.
अपनी बेटी के साथ गोल्ड खरीदने पहुंचीं रीना शर्मा बताती हैं कि जिस तरह से सोने के भाव बढ़ रहे हैं, लोअर मिडल क्लास के लिए गोल्ड खरीदना किसी चैलेंज से कम नहीं है, इसलिए इस बार केवल गोल्ड कॉइन खरीदने का निर्णय लिया है.
लोगों का सोने की ओर ज्यादा रुझान: बीते 30 वर्षों से गोल्ड ज्वेलरी सेल कर रहे जितेंद्र बताते हैं कि इस वर्ष ग्राहकों का चांदी के ऊपर रुझान तो है लेकिन सोने के ऊपर उनका एक अलग विश्वास नजर आता है, जिस तरह से सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए लोगों ने इसको एक सुरक्षित अमाउंट के तौर पर खरीदना शुरू किया है. इस वर्ष भी ज्यादातर लोगों ने ठोस गोल्ड खरीदा है, ताकि भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर वह काम आ सके.
इस वर्ष सोने की कीमत आसमान छू रही: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर बाजार में मौजूद एक ज्वेलर्स के मालिक अमन बताते हैं कि इस वर्ष सोने की कीमत आसमान छूती हुई नजर आ रही है. हैरानी की बात यह है कि इस वर्ष लोगों ने कम की जगह और ज्यादा गोल्ड खरीदने की तरफ अपना रुझान दिखाया है. ज्यादातर ग्राहकों का रुझान ठोस और येलो गोल्ड की तरफ दिखाई दिया, जिसमें नाग डायमंड या मीना न लगा हो. वहीं कई लोगों ने फ्री बुकिंग कराकर अपनी ज्वेलरी तैयार कराई है ताकि वह आज यानी धनतेरस के दिन उसको अपने घर ले जाए और मां लक्ष्मी की आराधना करें.
