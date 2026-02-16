ETV Bharat / state

चंडीगढ़ दिव्य कला मेला में दिखी दिव्यांग कलाकारों की प्रतिभा की खास झलक, लकड़ी के रावण और केवट की नाव बनी आकर्षण का केंद्र

चंडीगढ़ दिव्य कला मेले में लकड़ी के रावण, केवट नाव और जूट हस्तशिल्प की काफी डिमांड है.

Divya Kala Mela Chandigarh
लकड़ी के रावण और केवट की नाव की डिमांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 16, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में पहली बार आयोजित दिव्य कला मेले में दिव्यांग कलाकारों की प्रतिभा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कारीगर अपने हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं. खासतौर पर लकड़ी और जूट से बने उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. पर्यावरण के अनुकूल और पारंपरिक शैली में तैयार ये वस्तुएं न केवल खूबसूरत हैं बल्कि सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश करती हैं.

लकड़ी के रावण और केवट की नाव बने आकर्षण का केंद्र: बनारस से आए कारीगर रामनिवास ने बताया कि, "इन दिनों लकड़ी से बने रावण, केवट की नाव, लट्टू, गुल्लक और धनुष जैसे खिलौनों की मांग तेजी से बढ़ी है. खासतौर पर लकड़ी से तैयार रावण और केवट की नाव मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इन पारंपरिक खिलौनों में रुचि दिखा रहे हैं. कारीगरों का कहना है कि ऐसे खिलौने बच्चों को भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जोड़ने का माध्यम बनते हैं."

लकड़ी के रावण और केवट की नाव बनी आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

जूट की गुड़िया और हस्तशिल्प को मिल रहा खास प्यार: बिहार से आए उमाशंकर सिंह अपने साथ जूट और लकड़ी से बने कई उत्पाद लेकर पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2020 से इस काम में जुटे हैं और एक NGO के साथ मिलकर ‘गुड वर्क’ के तहत 30–40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. जूट के धागों से बनी गुड़िया, चौक बोर्ड और अन्य सजावटी सामान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. उमाशंकर ने बताया कि वे सात जून को बड़ी संख्या में गुड़िया लेकर आए थे, लेकिन अब उनके पास केवल दो ही बची हैं, जिससे मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Divya Kala Mela Chandigarh
दिव्यांग कलाकारों की प्रतिभा की खास झलक (ETV Bharat)

प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता तक का सफर: उमाशंकर ने बताया कि, "एक समय ऐसा था जब उनके पास कोई काम नहीं था. इसके बाद उन्होंने भारत सरकार के खादी औद्योगिक क्षेत्र से प्रशिक्षण लिया और घरों में बनने वाले जूट उत्पादों पर काम शुरू किया. धीरे-धीरे यह प्रयास एक व्यवसाय में बदल गया. आज उनके साथ बिहार में कई लोग जुड़े हैं और इस काम से अपनी आजीविका चला रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया."

Divya Kala Mela Chandigarh
दिव्यांग कलाकारों की प्रतिभा (ETV Bharat)

पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता: कारीगरों का मानना है कि, "लकड़ी और जूट से बने उत्पाद प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बेहतर हैं. ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि टिकाऊ भी होते हैं. बाजार में इनकी बढ़ती लोकप्रियता से कारीगरों में उत्साह का माहौल है. मेले में आए लोग भी स्वदेशी और हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं.

आने वाले दिनों में बढ़ेगा उत्पादन: उमाशंकर का कहना है कि, "चंडीगढ़ के लोग कला प्रेमी हैं और दिव्यांग कलाकारों की कला में विशेष रुचि दिखा रहे हैं. आने वाले दिनों में जिन उत्पादों की अधिक मांग होगी, उन्हें बिहार से और मंगवाया जाएगा. दिव्य कला मेला न केवल कारीगरों के लिए मंच साबित हो रहा है, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और समावेशन का संदेश भी दे रहा है."

CHANDIGARH WOODEN RAVAN DEMAND
KEVAT BOAT WOODEN TOY
CHANDIGARH BIHAR ARTISANS PRODUCTS
चंडीगढ़ दिव्यांग हस्तशिल्प मेला
DIVYA KALA MELA CHANDIGARH

