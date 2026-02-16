ETV Bharat / state

चंडीगढ़ दिव्य कला मेला में दिखी दिव्यांग कलाकारों की प्रतिभा की खास झलक, लकड़ी के रावण और केवट की नाव बनी आकर्षण का केंद्र

लकड़ी के रावण और केवट की नाव की डिमांड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में पहली बार आयोजित दिव्य कला मेले में दिव्यांग कलाकारों की प्रतिभा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कारीगर अपने हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं. खासतौर पर लकड़ी और जूट से बने उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. पर्यावरण के अनुकूल और पारंपरिक शैली में तैयार ये वस्तुएं न केवल खूबसूरत हैं बल्कि सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश करती हैं. लकड़ी के रावण और केवट की नाव बने आकर्षण का केंद्र: बनारस से आए कारीगर रामनिवास ने बताया कि, "इन दिनों लकड़ी से बने रावण, केवट की नाव, लट्टू, गुल्लक और धनुष जैसे खिलौनों की मांग तेजी से बढ़ी है. खासतौर पर लकड़ी से तैयार रावण और केवट की नाव मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इन पारंपरिक खिलौनों में रुचि दिखा रहे हैं. कारीगरों का कहना है कि ऐसे खिलौने बच्चों को भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जोड़ने का माध्यम बनते हैं." लकड़ी के रावण और केवट की नाव बनी आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat) जूट की गुड़िया और हस्तशिल्प को मिल रहा खास प्यार: बिहार से आए उमाशंकर सिंह अपने साथ जूट और लकड़ी से बने कई उत्पाद लेकर पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2020 से इस काम में जुटे हैं और एक NGO के साथ मिलकर ‘गुड वर्क’ के तहत 30–40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. जूट के धागों से बनी गुड़िया, चौक बोर्ड और अन्य सजावटी सामान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. उमाशंकर ने बताया कि वे सात जून को बड़ी संख्या में गुड़िया लेकर आए थे, लेकिन अब उनके पास केवल दो ही बची हैं, जिससे मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है.