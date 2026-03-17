ETV Bharat / state

डर के कारण धड़ाधड़ इंडक्शन खरीद रहे लोग, कीमतों में आया बढ़ा उछाल

शिमला के विकासनगर की रहने वाली शांता कुमारी ने बताया कि शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है. हमें सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं, दूसरी तरप इंडक्शन स्टोव खरीदने आए अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें सिलेंडर मिलने में एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय लग रहा है. ऐसे में खाना बनाने की समस्या से बचने के लिए इंडक्शन खरीद रहे हैं.

शिमला के इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में पिछले कुछ दिनों से इंडक्शन स्टोव की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां एक दुकान में प्रतिदिन औसतन 5 से 6 इंडक्शन स्टोव बिकते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 10 से 12 तक पहुंच गई है. मांग में इस तेजी का सीधा असर कीमतों पर भी पड़ा है, जो इंडक्शन स्टोव कुछ समय पहले तक लगभग 2500 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमत अब बढ़कर करीब 3000 रुपए या उससे अधिक तक पहुंच गई है.

सरकार ने एलपीजी के दाम बढ़ाने के साथ अगली बुकिंग के लिए 25 दिन की समय सीमा तय कर दी है. हिमाचल में गैस की किल्लत की आशंका के चलते अब लोग वैकल्पिक साधनों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण शहर में अचानक बढ़ी इंडक्शन स्टोव की मांग के रूप में सामने आया है.

शिमला: मिडिल-ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के पहाड़ी शहरों तक महसूस किया जाने लगा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में आई बाधाओं का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की किल्लतों को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक में देखने को मिल रही हैं. अनिश्चितता के माहौल के बीच लोग चिंतित हैं.

शिमला के लक्कड़ बाजार में रहने वाले बाबू राम ने बताया कि 'भविष्य में एलपीजी की कमी की आशंका को देखते हुए हमने इंक्शन लिया है, ताकि गैस खत्म होने पर दूसरा विकल्प मौजूद रहे. पहले तुरंत बुकिंग करने पर गैस मिल जाती थी, लेकिन अब अगली बुकिंग के लिए 25 दिन का समय लग रहा है. पहले पड़ोसी भी मांगने पर अपना एक्स्ट्रा सिलेंडर दे देते थे, लेकिन अब कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है. इसी के चलते इंडक्शन चूल्हा लिया है. इंडक्शन स्टोव बिजली से चलता है और इसमें खाना बनाना अपेक्षाकृत आसान भी होता है. यही वजह है कि गैस की कमी के बीच ये उपकरण लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आया है.'

दुकानों में बढ़ी ग्राहकों की भीड़

शिमला के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में इन दिनों इंडक्शन स्टोव खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है. दुकानदारों का कहना है कि कई ग्राहक एक ही दिन में कई-कई दुकानों पर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि कई स्थानों पर स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है. शहर के लोअर बाजार में इंडक्शन स्टोव बेचने वाले दुकानदार करण सिंह ने बताया कि 'पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन स्टोव की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है. पहले हमारी दुकान में एक दिन में करीब 5-6 इंडक्शन स्टोव बिकते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 10-12 तक पहुंच गई है. मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि हमारे पास मौजूद पुराना स्टॉक भी खत्म हो गया है. कंपनियों की ओर से नया स्टॉक आने में भी समय लग रहा है. पहले जो इंडक्शन स्टोव करीब 2500 रुपए में मिलता था, अब वही 3000 रुपए या उससे ज्यादा में बिक रहा है. कंपनियों ने भी बढ़ती मांग के कारण कीमतों में इजाफा कर दिया है.'

पुराना स्टॉक खत्म, नए की सप्लाई धीमी

इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों के अनुसार बाजार में अचानक आई मांग के कारण दुकानों में रखा पुराना स्टॉक तेजी से खत्म हो गया है. कई दुकानों में अब एक भी इंडक्शन स्टोव उपलब्ध नहीं है. ग्राहक आते हैं, पूछताछ करते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं. कंपनियों से नए स्टॉक की आपूर्ति भी सामान्य से धीमी हो गई है. मांग बढ़ने के कारण उत्पादन और वितरण पर भी दबाव बढ़ गया है.

बढ़ी कीमतों के बावजूद खरीदारी जारी

शिमला के लोअर बाजार में दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी में कमी नहीं आई है. लोग मजबूरी में महंगे दामों पर भी इंडक्शन स्टोव खरीद रहे हैं. कई परिवारों का कहना है कि गैस सिलेंडर के बिना खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो वैकल्पिक साधन के रूप में इंडक्शन स्टोव लेना ही बेहतर समझते हैं. कुछ ग्राहकों का कहना है कि पहले उन्होंने कभी इंडक्शन स्टोव खरीदने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मौजूदा स्थिति ने ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है.

ये भी पढ़ें: LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच 20 गुना बढ़ी इंडक्शन चूल्हे की डिमांड, आसमान पर पहुंचने लगी कीमत!