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Cyber Crime Awareness Campaign : साइबर सुरक्षा का मूल मंत्र, रुको, सोचो फिर एक्शन लो, जागरूकता के लिए एक महीने का विशेष अभियान

पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : साइबर अपराध के लगातार बढ़ते आंकड़े न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि देशभर की जांच एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं. साइबर ठगी और डिजिटल दुनिया में अन्य साइबर अपराधों पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस पूरे अक्टूबर महीने में एक खास मुहिम चलाएगी. जिसमें साइबर अपराध से बचने के तौर-तरीकों पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा. एडीजी, साइबर क्राइम वीके सिंह का कहना है कि डिजिटल दुनिया में साइबर अपराधी हर बार साइबर ठगी और अन्य अपराधों के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं और लोगों को लालच देकर या डर दिखाकर झांसे में लेते हैं. ऐसे में साइबर अपराध से बचाव के लिए एक ही मूल मंत्र है, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो.