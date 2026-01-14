ETV Bharat / state

सोनीपत में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल, हरियाणा सरकार को सख्त दी चेतावनी

हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने सरकार को चेतावनी दी. साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए.

Sonipat Sahil murder case
हरियाणा सरकार को सख्त दी चेतावनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले में हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. 8 जनवरी की रात मल्हा माजरा गांव में साहिल नामक युवक के घर में घुसकर कई बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान साहिल को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहिल के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने साहिल की मां के आंसू पोछते हुए उन्हें ढांढस बंधाया.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: सोनीपत में इससे पहले सलीमपुर ट्राली में एक आशा वर्कर की हत्या और मल्हा माजरा में साहिल हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई हैं. दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत पहुंचकर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि, "कानून व्यवस्था पूरी तरह से गायब है और मुख्यमंत्री नायब हैं." उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कड़ा कदम उठाएगी.

आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग: दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान से फोन पर मामले की जानकारी भी ली. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में अपराधी बेखौफ हो रहे हैं और राज्य एसटीएफ ने भी स्वीकार किया है कि हरियाणा में 88 गैंग सक्रिय हैं. साहिल हत्याकांड मामले में पुलिस को दो दिन की छूट दी गई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होने चाहिए."

सोनीपत में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल (ETV Bharat)

हरियाणा में कानून व्यवस्था पर बढ़ते प्रश्न चिन्ह: सांसद ने कहा कि, "हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं. हाल ही में पुलिस में कई वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर चुके हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब दिख रही है." दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को इस मामले में जिम्मेदारी लेने की चेतावनी दी.

मनरेगा का नाम बदलना पर बीजेपी पर कटाक्ष: मनरेगा का नाम बदलने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि, "सरकार केवल नाम बदलने की राजनीति करती है, जबकि जी राम जी बिल से मनरेगा का बजट घटा दिया गया. भगवान श्री राम के नाम से कोई नई योजना शुरू करें और उसका सही नाम लें. गरीबों के हित में काम होना चाहिए, न कि नाम बदलने और बजट कम करने के लिए."

भ्रष्टाचार और मीडिया पर भी निशाना: हुड्डा ने बंगाल में ममता बनर्जी और ईडी के बीच तनाव का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 133 करोड़ हैं जबकि भाजपा के पास हजारों करोड़ हैं, लेकिन कांग्रेस के बैंक खाते सील किए जा रहे हैं और छापेमारी की जा रही है. "उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि, "हमारी खबर दिखाना शुरू करो प्रजातंत्र ही खतरे में नहीं बल्कि मीडिया भी खतरे में है."

