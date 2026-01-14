ETV Bharat / state

सोनीपत में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल, हरियाणा सरकार को सख्त दी चेतावनी

हरियाणा सरकार को सख्त दी चेतावनी ( ETV Bharat )

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले में हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. 8 जनवरी की रात मल्हा माजरा गांव में साहिल नामक युवक के घर में घुसकर कई बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान साहिल को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहिल के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने साहिल की मां के आंसू पोछते हुए उन्हें ढांढस बंधाया. पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: सोनीपत में इससे पहले सलीमपुर ट्राली में एक आशा वर्कर की हत्या और मल्हा माजरा में साहिल हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई हैं. दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत पहुंचकर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि, "कानून व्यवस्था पूरी तरह से गायब है और मुख्यमंत्री नायब हैं." उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कड़ा कदम उठाएगी. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग: दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान से फोन पर मामले की जानकारी भी ली. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में अपराधी बेखौफ हो रहे हैं और राज्य एसटीएफ ने भी स्वीकार किया है कि हरियाणा में 88 गैंग सक्रिय हैं. साहिल हत्याकांड मामले में पुलिस को दो दिन की छूट दी गई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होने चाहिए." सोनीपत में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल (ETV Bharat)