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जीपीएम में दिनदहाड़े किडनैपिंग, बदमाशों ने किराना व्यापारी को किया अगवा

गौरेला पेंड्रा मरवाही में बदमाशों ने पुलिस के सामने चुनौती पेश की है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Gaurela Pendra Marwahi Police
गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 3:20 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में क्राइम का ग्राफ रुक नहीं रहा है. जिले के मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम उषाढ़ में दो बदमाश पुलिस की गेटअप में आए और बंदूक की नोक पर एक किराना व्यापारी को अगवा कर लिया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर मरवाही पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मरवाही में किनारा व्यापारी को किया अगवा

पूरा मामला ज़िले के मरवाही थाना क्षेत्र के उषाढ़ गांव निवासी गिरीश यादव जो किराना दुकान के साथ-साथ छड़-सीमेंट, धनकुट्टी व आटा चक्की का व्यवसाय करते हैं. शनिवार सुबह करीब 11 बजे गिरीश यादव अपने घर के गलियारे में आराम कर रहे थे. उसी दौरान ओडिशा पासिंग एक नीले रंग की कार में सवार दो अज्ञात व्यक्ति गांव पहुंचे. दोनों पहले धनकुट्टी मिल के पास गए और वहां मौजूद लोगों से गिरीश यादव के घर के बारे में जानकारी ली. इसके बाद वे किराना दुकान पहुंचे, जहां गिरीश यादव के पुत्र पंकज यादव से पानी की बोतल और सिगरेट खरीदी.

पिस्तौल दिखाकर की किडनैपिंग

उसके बाद आरोपियों ने पंकज से उसके पिता के बारे में पूछताछ की और उन्हें बाहर बुलाने को कहा. जब पंकज अपने पिता को बुलाने घर के अंदर जाने लगा, तभी दोनों युवक जबरन घर में घुस गए. वहां उन्होंने सो रहे गिरीश यादव को उठाया और एक आरोपी ने कमर में फसाकर रखी हुई पिस्तौल निकालकर खुद को पुलिसकर्मी बताया. इसके बाद आरोपियों ने गिरीश यादव को पिस्तौल दिखाकर धमकाया और जबरन खींचते हुए बाहर ले आए. परिजनों द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने गोली मारने की धमकी दी और गिरीश यादव को कार में बैठाकर बरौर बस्ती की ओर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने परिचितों को फोन कर कार को रोकने का प्रयास कराया, लेकिन आरोपी वाहन लेकर मरवाही की दिशा में भाग निकले.

Ration shopkeeper Girish Yadav
राशन दुकानदार गिरीश यादव (ETV BHARAT)

गिरीश यादव की पत्नी दुर्गा यादव की शिकायत पर मरवाही पुलिस ने अपराध क्रमांक 110/26 के तहत केस दर्ज किया . उसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 140(3), 333, 351(3), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला कायम किया है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मरवाही थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस केस की जांच में जुट गई है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा- अविनाश मिश्रा, एएसपी

जीपीएम में किडनैपिंग की इस वारदात से हड़कंप है. मरवाही थाना क्षेत्र में लोगों के अंदर दहशत है. दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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SHOPKEEPER KIDNAPPED IN MARWAHI
गौरेला पेंड्रा मरवाही
मरवाही का उषाढ़ इलाका
RISING CRIME IN GPM

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