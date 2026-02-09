धमतरी में नकाबपोश चोरों का आतंक, एक दिन में 4 मकानों के टूटे ताले, जांच में जुटी पुलिस
धमतरी में चोरी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस इन केसों की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 9, 2026 at 7:02 PM IST
धमतरी: धमतरी में चोरी की वारदात से हड़कंप है. यहां चोरों का ऐसा गैंग घूम रहा है जो हाथों में हथियार और बैग लटकाए शहर के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देता है. रविवार रात को हाथों में हथियार और बैग लटकाए नकाबपोश चोरों ने सूने मकानों पर धावा बोला है. शहर के रुद्री रोड के किनारे स्थित आकाशगंगा कॉलोनी फेस-टू में चार घरों के ताले टूटने से सनसनी फैल गई है. इनमें से एक घर में चोरी हुई है.
सीसीटीवी में कैद हुए चोर
चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस को बड़ी गंभीरता से लिया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि इसमें अलग-अलग टीम भी गठित कर दिया गया है. यह भी जानकारी मिल रही है कि आरोपियों के हाथ में हथियार थे, यदि किसी का सामना होता तो वह बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते. इस कॉलोनी में वीआईपी भी रहते हैं जिनके पास गार्ड भी है. चार संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं
कैश और जेवरात गायब
धमतरी के आकाशगंगा निवासी तुलसी राम ध्रुव ने कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसमें उन्होंने बताया कि वो और उनकी पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं. वे धमतरी से बाहर थे. घर में काम करने वाली महिला जब रविवार को घर में काम करने आई तो उसने घर की कुंडी टूटी देखी. घर में सब सामान बिखरे पड़े थे. 5 हजार रुपये कैश और 20 हजार के जेवरात घर से गायब थे.
तुलसीराम ध्रुव की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 305(a), 331(4) के तहत केस दर्ज किया गया है.पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है- शैलेंद्र पांडे, एएसपी, धमतरी
पुलिस की तफ्तीश जारी
इस केस में धमतरी के एएसपी शैलेंद्र पांडे ने जानकारी दी है कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी कैमरे में चार नकाबपोश नजर आ रहे हैं. एफएसएल, डॉग स्क्वाड, साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है.