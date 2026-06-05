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सूरजपुर में चोरों का आतंक, शिक्षक के सूने घर को बनाया निशाना, जेवरात किया पार

सूरजपुर में चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस केस की जांच कर रही है.

Theft in Surajpur
सूरजपुर में चोरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 10:00 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला अपराधियों के निशाने पर है. यहां आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है. इस बार सूरजपुर के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचाया है. यहां एक शिक्षक के सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. घटना की जानकारी उस समय हुई जब शिक्षक अपने परिवार के साथ शादी समारोह से लौटकर घर पहुंचे. शिक्षक की शिकायत पर पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

शिक्षक के घर लाखों की चोरी

रामानुजनगर के त्रिपुरेश्वरपुर निवासी व्याख्याता शिक्षक रहमान खान अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए पटना गए हुए थे. घर बंद होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया. जब शिक्षक शुक्रवार को वापस अपने घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला. घर के अंदर प्रवेश करने पर सामान बिखरा पड़ा था और आलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था. चोरों ने घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया.

सूरजपुर में चोरों के हौसले बुलंद (ETV BHARAT)

रामानुजनगर पुलिस जांच में जुटी

चोरी और घर की हालत देखकर परिवार के होश उड़ गए, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना रामानुजनगर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की है.

लाखों रुपये मूल्य के जेवरात और नगदी गायब हुए हैं. हमने पुलिस से शिकायत की है- रहमान खान, पीड़ित

प्रारंभिक जांच में सोने-चांदी के आभूषणों और नकदी की चोरी की बात पता चली है. चोरी की गई संपत्ति की सटीक कीमत का आकलन अभी किया जा रहा है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है- प्रशांत ठाकुर, डीआईजी

सूरजपुर में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है. इस बार चोरी की वारदात ने लोगों को चिंतित कर दिया है. ऐसे में लोग घर छोड़कर कहीं आ जा भी नहीं सकते.

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