ETV Bharat / state

दुर्ग में बेटे ने की पिता की हत्या, पारिवारिक विवाद में वारदात, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. शख्स पर अपने पिता की हत्या का आरोप है.

Durg Bhilai Bori Police Station
दुर्ग भिलाई बोरी थाना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: 17 जून को स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के बोरी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक व्यक्ति की लाश मिली थी. इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. उसके बाद पुलिस ने मृतक के बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है. बेटे ने स्वीकार किया कि उसने पारिवारिक विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी.

जानिए क्या है पूरी घटना ?

दुर्ग के नवागांव के नीलकमल साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि उनके पिता का शव घर पर पड़ा हुआ है. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पीएम रिपोर्ट में पता चला कि मृतक के सिर पर गंभीर चोट लगी थी. जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू की. जिसमें प्रार्थी बेटे नीलकमल साहू ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन पारिवारिक विवाद के दौरान पिता और बेटे में मारपीट हुई. जिसमें बेटे नीलकमल ने अपने पिता कुलेश्वर साहू के सिर पर वार करना स्वीकार किया.

दुर्ग मर्डर केस का आरोपी (ETV BHARAT)

पुलिस की तफ्तीश में आगे खुलासा हुआ कि युवक के हमले में ही शख्स की मौत हुई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग ग्रामीण

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीएम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट लगने का खुलासा हुआ. इस पुष्टि के बाद पूछताछ में प्रार्थी और मृतक के बेटे नीलकमल साहू ने पारिवारिक विवाद के चलते पिता पर हमले की बात को स्वीकार किया. आरोपी को कोर्ट के समझ पेश किया गया है.

नारायणपुर PNB बैंक फ्रॉड केस: 3 और आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा

कवर्धा में जिला पंचायत सदस्य से मारपीट, पांच आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कराई गुंडों की परेड

TAGGED:

SON KILLS FATHER IN DURG
DURG BHILAI POLICE
भिलाई का बोरी थाना क्षेत्र
दुर्ग एएसपी मणिशंकर चंद्रा
RISING CRIME IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.