कवर्धा के लालपुर में मर्डर, नर्सरी के पास मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस
कवर्धा के लालपुर इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस केस की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 18, 2026 at 9:58 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में रविवार की शाम को एक युवक का शव बरामद किया गया है. लालपुर नर्सरी के पास युवक की लाश खून से लथपथ पड़ी थी. जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उसके बाद केस की जांच शुरू की.
कवर्धा पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच जारी
कवर्धा पुलिस ने घटनास्थल की चारों ओर से घेराबंदी कर ली. उसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि लाश दो दिन पुरानी है. मृतक के गले और पेट पर चाकू से किए गए कई वार के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या बेहद बेरहमी से किए जाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने लाश के पास से चाकू भी बरामद किया है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
कवर्धा पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक सबूतों के अनुसार हत्या दो दिन पहले की गई है. मौके से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.
मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई भी युवक को पहचान नहीं सका है. जल्द ही मृतक की शिनाख्त कर मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी- योगेश कश्यप, कोतवाली थाना प्रभारी, कवर्धा
कवर्धा के इसी क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व साधराम यादव का मर्डर हुआ था. एक बार फिर उसी इलाके में हत्या की वारदात होने से लोगों के अंदर डर है. क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.