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बेमेतरा में मामूली विवाद में हत्या, आरोपी ने किया सरेंडर

चन्दनू थाना पुलिस ने बताया कि कन्हैया बंजारे और आरोपी बउवा चतुर्वेदी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. यह बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने तैश में आकर अपने घर से कुल्हाड़ी (टंगिया) निकाली और कन्हैया पर जानलेवा हमला कर दिया. हमला इतना जोरदार था कि गंभीर रूप से घायल कन्हैया बंजारे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

बेमेतरा : भदराली गांव में एक मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक 45 साल के शख्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. चंदनु थाना इलाके के इस गांव में कन्हैया बंजारे नाम के शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई.

बेमेतरा में मर्डर (ETV BHARAT)

इस खूनी वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया, जब वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद चंदनु थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

बेमेतरा के SDOP भूषण एक्का ने बताया कि ग्राम भदराली, थाना चन्दनू क्षेत्र के अंतर्गत है. दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कन्हैया लाल बंजारे नाम के व्यक्ति की मौत हुई है. हत्या करने वाले बउवा चतुर्वेदी ने किसी आपसी बात पर आक्रोश में आकर, अपने घर से टंगिया लाकर मार दिया, जिससे पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी बउवा चतुर्वेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पंचनामा की कार्रवाई कर पुलिस घटना के साक्ष्य जुटा रही है.