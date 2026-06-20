खंडहर में मिली अज्ञात व्यक्ति की सड़ी-गली लाश, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस मृतक की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. घटना के बाद गांव में दहशत है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 8:51 PM IST
कवर्धा: मगरदह गांव में एक खंडहरनुमा मकान से अज्ञात व्यक्ति की सड़ी-गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और तत्काल इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
खंडहर मकान में मिली लाश
गांव के कुछ लोगों ने खंडहर मकान से दुर्गंध आने पर वहां जाकर देखा, जहां एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला. शव कई दिनों पुराना होने के कारण पूरी तरह सड़-गल चुका था, जिससे मृतक की पहचान करना मुश्किल हो रहा है. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की.
मौत के कारणों का खुलासा नहीं
प्रारंभिक जांच में पुलिस को ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि मृतक मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत होता था और कुछ दिनों पहले ही गांव में देखा गया था. वह खंडहर मकान में ही रह रहा था. हालांकि उसकी पहचान और मौत के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
पूछताछ में जुटी पुलिस
कोतवाली थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने बताया कि खंडहर मकान से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. शव काफी पुरानी और सड़ी-गली अवस्था में होने के कारण पहचान नहीं हो सकी है. आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है. जिले के अन्य थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों से भी मिलान कराया जा रहा है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.