दुर्ग में बढ़ता अपराध का ग्राफ, अवैध शराब विक्रेताओं पर एक्शन, भिलाई में ई रिक्शा पलटने से बेटी की मौत मां गंभीर

ग्राम कोटनी में महिला स्व सहायता समूहों के साथ 20 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने भी आया है.

DURG POLICE
दुर्ग में बढ़ता अपराध का ग्राफ (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 6, 2025

दुर्ग: शहर में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं के चलते आम लोग परेशान हैं. लोगों की शिकायत है कि गुंडे बदमाश शहर में कानून व्यवस्था और आम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. गुरुवार को पुलिस ने अपराधियों को नकेल कसने के लिए जिलेभर में ऑपरेशन विश्वास चलाया. इस दौरान पुलिस ने जिले के 60 चिन्हित स्थलों पर एक साथ दबिश दी और अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. अभियान में कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.


सीएसपी ने दी चेतावनी: सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपियों से बड़ी मात्रा में देशी शराब और लगभग 25 हजार रुपए की नगदी बिक्री रकम जब्त की गई है. सीएसपी ने बताया कि थाना पुलगांव क्षेत्र से पांच आरोपियों के कब्जे से भी शराब की खेप पकड़ी गई है.

पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

दुर्ग में बढ़ता अपराध का ग्राफ (ETV Bharat)
स्व सहायता समूह की महिलाओं से ठगी: ग्राम कोटनी में महिला स्व सहायता समूहों के साथ करीब 20 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला मनीता निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रार्थिया दिव्या साहू, अध्यक्ष नव जागृति महिला स्व सहायता समूह, ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गांव की ही मनीता निषाद ने विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों की राशि का गबन किया है. मनीता निषाद नव जागृति समूह में सचिव के पद पर कार्यरत थी और उसके पास समूहों की लोन की राशि जमा करने की जिम्मेदारी थी. आरोप है कि मनीता निषाद ने बिहान योजना अंतर्गत संचालित नव जागृति, उज्जवला, आस्था, राधे राधे, साधना, प्रेरणा, प्रगति, नवाअंजोर, जय मां शीतला और वैभव महिला स्व सहायता समूह से अलग-अलग रकम एकत्र की और लगभग 20 लाख अपने पास रख लिए

20 लाख की ठगी का आरोप: समूह की महिलाओं ने बताया कि लोन की किस्तें मनीता निषाद को दी जाती थीं ताकि वह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक नगपुरा में जमा कर सके, लेकिन उसने राशि बैंक में जमा नहीं की. बैंक द्वारा नोटिस जारी होने पर समूहों को धोखाधड़ी का पता चला.

गांव में बैठक आयोजित कर आरोपी महिला को रकम लौटाने का समय दिया गया, लेकिन उसने पैसे लौटाने के बजाय 4 मार्च 2024 की रात को घर छोड़कर फरार हो गई. बाद में खोजबीन के बाद उसके खिलाफ थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 532/2025 और 533/2025 दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी मनीता निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

सड़क हादसे में बेटी की मौत मां की हालत गंभीर: गुरुवार को भिलाई के फर्स्ट बटालियन के पास ई-रिक्शा पलट जाने से मां-बेटी की जोड़ी हादसे का शिकार हो गई. हादसे में 22 वर्षीय नेहा पटनायक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां उषा पटनायक गंभीर रूप से घायल हो गई. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मां और बेटी ई-रिक्शा से जिला अस्पताल से अपने घर भिलाई लौट रही थीं. फर्स्ट बटालियन के पास पहुंचते ही सड़क के नीचे उतरते समय ई-रिक्शा असंतुलित होकर पलट गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है.

