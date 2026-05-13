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रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के बीच बढ़ रहा संघर्ष, टेरिटरी को लेकर आए दिन हो जाती है झड़प

वर्ष 2015-16 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे में रणथंभौर को क्षेत्रफल की दृष्टि से महज 45 से 55 बाघों के लिए उचित माना गया था, लेकिन वर्तमान में यहां 77 बाघ हैं. यही कारण है कि रणथंभौर देश का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बन गया है. जगह कम पड़ने से बाघ आपस में संघर्ष करने लगे हैं और कई मर्तबा कमजोर बाघ की मौत भी हो जाती है.

देश में बाघ संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत रणथंभौर को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया. 1980 में रणथंभौर को नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 1984 में सवाई मानसिंह सेंचुरी एवं कैलादेवी सेंचुरी को मिलाकर इसका दायरा 1334 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया. वर्तमान में यह टाइगर रिजर्व लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां 77 से अधिक बाघ, बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं.

सवाईमाधोपुर: दुनियाभर में बाघों के लिए मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क अब अपनी इसी सफलता से जूझ रहा है. बाघों की लगातार बढ़ती संख्या (77 से अधिक) के चलते अब पार्क का क्षेत्रफल कम पड़ने लगा है. इससे बाघों में आपसी संघर्ष बढ़ गया है. पिछले 9 साल में टेरिटरी की लड़ाई में 9 बाघ मारे जा चुके हैं. साथ ही बिगड़े लिंगानुपात के कारण मादा को लेकर भी बाघ भिड़ रहे हैं.यह वन विभाग, एनटीसीए (NTCA) और वन्यजीव प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है. विशेषज्ञ अब पार्क का दायरा बढ़ाने और आसपास के गांवों को विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं.

2017 (सितंबर) - टी-33

2019 (जनवरी) - टी-85

2020 (जनवरी) - टी-25

2021 (मई) - टी-102 का शावक

2022 (मई) - टी-69 का शावक

2022 (नवंबर) - टी-42

2024 (सितंबर) - टी-2312

2024 (दिसंबर) - टी-2309

2026 (अप्रैल) - टी-2402

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इनके अलावा भी कई बाघ ऐसे हैं, जिनकी टेरिटोरियल फाइट में मौत हुई, लेकिन उनके साक्ष्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं. कैलादेवी अभयारण्य को मिलाकर रणथंभौर में वर्तमान में 77 बाघ-बाघिन एवं शावक हैं. कैलादेवी अभयारण्य में लगभग 10 बाघ-बाघिन एवं शावक हैं, जबकि रणथंभौर में 21 बाघ, 20 बाघिन और 16 शावक विचरण कर रहे हैं.

जगह कम पड़ने से बढ़ा संघर्ष: वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल के अनुसार एक युवा बाघ को अपनी टेरिटरी के लिए कम से कम 40 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए होती है, जबकि बाघिन को 20 से 60 वर्ग किलोमीटर, लेकिन रणथंभौर के बाघों को महज 18 से 22 वर्ग किलोमीटर की जगह मिल रही है, जिसके चलते आपसी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है. रणथंभौर में वर्तमान में 16 से अधिक टाइगर शावक हैं. विशेषज्ञों के अनुसार शावक दो से ढाई वर्ष की आयु तक अपनी मां के साथ रहते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी स्वतंत्र टेरिटरी बनानी होती है. ऐसे में युवा होते बाघ आपस में भिड़ेंगे और कमजोर या बूढ़े बाघों को उनके इलाकों से खदेड़ देंगे. इस कारण कमजोर व बूढ़े बाघ रणथंभौर की परिधि से बाहर गांवों के आबादी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिससे बाघ-मानव संघर्ष भी बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सटे गांवों को विस्थापित कर ग्रासलैंड विकसित किए जाएं और कैलादेवी कॉरिडोर एवं रामगढ़-विषधारी-मुकुंदरा कॉरिडोर को विकसित किया जाए, जिससे यह संघर्ष थोड़ा कम होगा.

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अधिकारियों का क्या कहना है? रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि टेरिटरी को लेकर बाघों के बीच संघर्ष होना वन्यजीवों का प्राकृतिक नियम है. उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से बाघिनें शावकों को जन्म दे रही हैं, उससे लगता है कि जल्द ही बिगड़ा हुआ लिंगानुपात सुधर जाएगा. वन्यजीव विशेषज्ञ खांडल का कहना है कि टेरिटरी को लेकर आपसी संघर्ष एक स्वस्थ वन्यजीव व्यवस्था की निशानी है. उनके अनुसार भले ही रणथंभौर से बाघों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए, फिर भी यह संघर्ष पूरी तरह नहीं रुकेगा, क्योंकि युवा बाघ कमजोर एवं बूढ़े बाघों को खदेड़कर उनके इलाके पर कब्जा जमाता ही रहेगा. यह प्रकृति का नियम है.

लिंगानुपात की समस्या: डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर में बाघों के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण लिंगानुपात भी है. एक स्वस्थ वन्यजीव प्रणाली में एक युवा बाघ के टेरिटरी में दो से तीन बाघिनें रहती हैं, लेकिन रणथंभौर में वर्तमान में 21 बाघों के मुकाबले केवल 20 बाघिनें हैं. इसके चलते बाघिन को लेकर भी बाघों में आपसी टकराव होता रहता है. विगत कुछ वर्षों में जिन बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया, उनमें नर शावकों की संख्या अधिक रही, जिससे लिंगानुपात बिगड़ा है. उन्हें उम्मीद है कि नई बाघिनों द्वारा शावकों को जन्म देने के बाद यह अनुपात सुधर जाएगा.