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दो IAS अधिकारियों के घरों पर SVU की रेड, खंगाले जा रहे कई दस्तावेज

IAS अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर के ठिकानों पर छापा ( ETV Bharat )

अभिलाषा शर्मा के आवास पर भी छापेमारी: वहीं दूसरी ओर निलंबित आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा के नेहरू पथ स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई. सूत्रों के मुताबिक, जब जांच एजेंसी की टीम वहां पहुंची तो आवास पर ताला लगा हुआ था. इसके बाद टीम ने स्टाफ रूम के रास्ते परिसर में प्रवेश कर तलाशी अभियान शुरू किया.

गर्दनीबाग कॉलोनी के मकान पर छापा : गर्दनीबाग कॉलोनी के मकान संख्या E-2/10 में जांच अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया और वहां मौजूद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की. अधिकारियों की टीम कई महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल कर रही है.

पटना में दो IAS अफसरों के घर रेड: पटना के विभिन्न इलाकों में चल रही इस कार्रवाई के दौरान सरकारी टेंडरों, वित्तीय लेन-देन और कथित कमीशनखोरी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. जानकारी के अनुसार, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम सुबह-सुबह ही गर्दनीबाग स्थित योगेश सागर के सरकारी आवास पहुंची.

पटना: बिहार के चर्चित रिशु श्री टेंडर घोटाला मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. इसी क्रम में शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित आईएएस अधिकारियों अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर समेत तीन लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की.

स्पेशल विजिलेंस यूनिट (ETV Bharat)

घर पर नहीं थे दोनों अधिकारी: बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर दोनों अपने-अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. इसके बावजूद टीम ने घर के विभिन्न हिस्सों की जांच की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला.

पवन कुमार के यहां भी छापा: स्पेशल विजिलेंस यूनिट की एक अन्य टीम मातृ सेवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पवन कुमार के बेऊर स्थित विहार कॉलोनी आवास और संबंधित परिसरों में भी पहुंची. यहां कंपनी से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और सरकारी टेंडरों से संबंधित फाइलों की जांच की जा रही है.

IAS अभिलाषा शर्मा और IAS योगेश सागर के घर छापा (ETV Bharat)

रिशु श्री की कंपनी से जुड़ा मामला: अधिकारियों का मानना है कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोप है कि अपने पद पर रहते हुए कुछ अधिकारियों ने रिशु श्री की कंपनी को सरकारी टेंडर दिलाने में मदद की थी. इसके बदले कथित तौर पर मोटे कमीशन का लेन-देन किया गया.

पहले से ही निलंबित हैं दोनों IAS: मामले के उजागर होने और स्पेशल विजिलेंस यूनिट में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बिहार सरकार ने अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर को निलंबित कर दिया था. उधर, मुख्य आरोपी रिशु श्री से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं. पिछले तीन दिनों से उसे रिमांड पर लेकर विभिन्न बिंदुओं पर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं.

रिशु श्री से पूछताछ के बाद छापा: सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान रिशु श्री ने कई अहम जानकारियां जांच अधिकारियों को दी है. इन्हीं सूचनाओं के आधार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट अब मामले से जुड़े अधिकारियों, ठेकेदारों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. फिलहाल छापेमारी जारी है और जांच एजेंसियां दस्तावेजों तथा डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और कथित अनियमितताओं की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी.

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