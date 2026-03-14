ऋषिकेश में एसडीएम का छापा, रसोई गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़, युवक गिरफ्तार
एसडीएम ने बिना नंबर वाले वाहन में 7 खाली और 30 भरे हुए गैस सिलिंडर बरामद किए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 14, 2026 at 10:46 AM IST
ऋषिकेश: अमेरिका-इजराइल के ईरान के साथ युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का संकट दुनिया झेल रही है. भारत में भी गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लग रही हैं. भारत सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी लगातार कह रही है कि रसोई गैस सिलिंडरों की कहीं कोई किल्लत नहीं है. लोग किल्लत की अफवाह के कारण लाइन में लग रहे हैं. जिला प्रशासन अपने जिलों में गैस एजेंसियों की जानच भी कर रहे हैं. ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान गैस सिलिंडर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ.
ऋषिकेश में जिला प्रशासन का छापा: देहरादून जिले में ऋषिकेश प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसियों और होटल-रेस्टोरेंटों में बड़ा छापेमारी अभियान चलाया. इस कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के खेल का भंडाफोड़ हुआ. एक युवक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
एसडीएम ने घरेलू सिलिंडरों की अवैध रिफिलिंग पकड़ी: SDM ऋषिकेश योगेश मेहरा और सीओ नीरज सेमवाल के साथ पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली की संयुक्त टीम ने खदरी खड़क माफ स्थित आशुतोष गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन वाहन की जांच की. जांच के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया. बिना नंबर के वाहन में बैठे अमन चौहान नाम के युवक को भरे हुए घरेलू सिलिंडरों से अवैध रूप से गैस निकालकर खाली सिलिंडरों में भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. मौके से रिफिलिंग का अवैध उपकरण भी बरामद किया गया.
आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया: वाहन में 7 खाली और 30 भरे हुए गैस सिलिंडर बरामद हुए. प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अमन चौहान को हिरासत में ले लिया. पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर थाना ऋषिकेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने वाहन को सीज कर थाने में खड़ा कर दिया है. सुरक्षा की दृष्टि से सभी सिलिंडरों को जब्त कर अंकुर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है.
सर्वर डाउन होने पर ऑफलाइन गैस बुकिंग के निर्देश: एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि-
अवैध रिफिलिंग, कालाबाजारी या व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी. SDM ने सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सर्वर डाउन होने की स्थिति में भी ऑफलाइन माध्यम से बुकिंग जारी रखी जाए, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो.
-योगेश मेहरा, एसडीएम-
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