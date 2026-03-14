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ऋषिकेश में एसडीएम का छापा, रसोई गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़, युवक गिरफ्तार

ऋषिकेश: अमेरिका-इजराइल के ईरान के साथ युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का संकट दुनिया झेल रही है. भारत में भी गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लग रही हैं. भारत सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी लगातार कह रही है कि रसोई गैस सिलिंडरों की कहीं कोई किल्लत नहीं है. लोग किल्लत की अफवाह के कारण लाइन में लग रहे हैं. जिला प्रशासन अपने जिलों में गैस एजेंसियों की जानच भी कर रहे हैं. ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान गैस सिलिंडर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ.

ऋषिकेश में जिला प्रशासन का छापा: देहरादून जिले में ऋषिकेश प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसियों और होटल-रेस्टोरेंटों में बड़ा छापेमारी अभियान चलाया. इस कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के खेल का भंडाफोड़ हुआ. एक युवक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

एसडीएम ने घरेलू सिलिंडरों की अवैध रिफिलिंग पकड़ी: SDM ऋषिकेश योगेश मेहरा और सीओ नीरज सेमवाल के साथ पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली की संयुक्त टीम ने खदरी खड़क माफ स्थित आशुतोष गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन वाहन की जांच की. जांच के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया. ​बिना नंबर के वाहन में बैठे अमन चौहान नाम के युवक को भरे हुए घरेलू सिलिंडरों से अवैध रूप से गैस निकालकर खाली सिलिंडरों में भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. मौके से रिफिलिंग का अवैध उपकरण भी बरामद किया गया.