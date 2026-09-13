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नये लुक में नजर आएगा रामझूला पुल, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प, 60 फीसदी काम पूरा

आगामी कुंभ मेले को देखते हुए रामझूला पुल को तैयार किया जा रहा है. इसका काम तेजी से चल रहा है.

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नये लुक में नजर आएगा रामझूला पुल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2026 at 1:52 PM IST

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ऋषिकेश: मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम को जोड़ने वाले ऐतिहासिक रामझूला पुल के मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य तेजी से चल रहे हैं. करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे इस कार्य का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा पूरा होने का दावा किया गया है. पीडब्ल्यूडी की निगरानी में पुल के पुराने डेक को हटाकर नया डेक लगाने का काम युद्धस्तर पर जारी है.

वर्ष 1985 में निर्मित रामझूला पुल करीब 220 मीटर लंबा और तीन मीटर चौड़ा है. पुल के पुराने डेक को छोटे-छोटे हिस्सों में काटकर हटाया जा रहा है. उसके स्थान पर नया डेक लगाया जा रहा है. इसके साथ ही पुल के खंभों को मजबूत करने तथा बाढ़ से सुरक्षा से जुड़े जरूरी कार्य भी किए जा चुके हैं.

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल के अनुसार आगामी कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए निर्माणदायी एजेंसी को जनवरी 2027 तक पुल को पूरी तरह से शुरू करने का लक्ष्य दिया गया है. ऐसे में विभाग की कोशिश है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरे कर पुल को आवागमन के लिए तैयार कर दिया जाए.

गौरतलब है कि 25 जुलाई को रामझूला पुल को पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था. इसके बाद से पुल पर लगातार मरम्मत और सुरक्षात्मक कार्य चल रहे हैं. पुल बंद होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

हालांकि, मरम्मत कार्य के बीच मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. आरोप है कि गंगा के तेज बहाव के ठीक ऊपर पुल के पुराने डेक को हटाने जैसा जोखिम भरा काम करने वाले कुछ मजदूर बिना हेलमेट और पर्याप्त सेफ्टी गियर के दिखाई दिए. ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुल पर काम करने वाले कर्मचारी सीधे नदी के ऊपर जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का कितना पालन हो रहा है.

स्थानीय स्तर पर इस संबंध में शिकायत किए जाने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. मजदूरों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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