ETV Bharat / state

पहले जमकर पी शराब, फिर दोस्त के सीने में उतार दिया चाकू, निर्मम हत्या से दहला ऋषिकेश

ऋषिकेश: मुनिकीरेती ढालवाला शराब के ठेके के पास विवाद के चलते एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि युवक के दोस्त ने ही की है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के बाद लोगों में गुस्सा है.

मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक शीशम झाड़ी निवासी 28 वर्षीय अजेंद्र कंडारी देर रात शराब के ठेके के पास पहुंचा. इस दौरान उसका दोस्त और पड़ोसी अक्षय ठाकुर भी साथ में गया. दोनों ने शराब पी. दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि अक्षय ठाकुर ने ठेली से चाकू उठाकर अजेंद्र की छाती में घोंप दिया. आरोप है कि अजय ने एक बार नहीं बल्कि चाकू से कई बार वार किए. लहूलुहान हालत में अजेंद्र को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे एम्स रेफर कर दिया.

एम्स पहुंचने पर डॉक्टर ने जांच के बाद अजेंद्र को मृत घोषित कर दिया. मामले में परिजनों ने एम्स में जमकर हंगामा किया. पोस्टमार्टम नहीं करने की जिद पर अड़ गए. लोगों ने समझाया तो शव को सील कर मोर्चरी में रखवाया गया.

मौके पर पहुंचे नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने शराब के ठेके के बाहर प्रदर्शन करते हुए कई तरह के आरोप प्रशासन पर लगाए हैं. उन्होंने बताया इसी क्षेत्र में कई वारदात पहले भी हो चुकी है. उन्होंने कहा खारा स्रोत स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की वजह से यहां पर आपराधी घटनाएं बढ़ गई हैं. उन्होंने कहा अभी तक यहां पर चार बड़ी घटनाएं हो चुकी है. ओम गोपाल रावत ने शराब की दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की.

इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया अजेंद्र कबूतर पालने का शौक भी रखता था. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने वाली है. तहरीर मिलते ही मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फिलहाल अक्षय को गिरफ्तार करने के प्रयास किया जा रहे हैं. अजेंद्र के शरीर पर चाकू से कितने वार हुए हैं इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा.