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ऋषिकेश नाबालिग दुष्कर्म केस: प्रशासन का एक और एक्शन, होटल सील, गिरफ्त में हैं मैनेजर-संचालक

मामले पर ऋषिकेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 अगस्त को आरोपी मुजफ्फरनगर निवासी 21 वर्षीय सोफियान को हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान होटल प्रबंधन की भूमिका भी पुलिस की जांच के दायरे में आई थी. सामने आया था कि नाबालिग को होटल में बिना आईडी और वेरिफिकेशन के प्रवेश दिया गया था. इन आरोपों पर होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और होटल मालिक राहुल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

ऋषिकेश: रेलवे रोड स्थित होटल में किए गए कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया है. यह कार्रवाई संयुक्त सचिव के आदेश पर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने 5 सितंबर 2026 को की. सीलिंग की कार्रवाई के दौरान एई अभिषेक भारद्वाज, जेई पूनम सकलानी और जेई जयदीप राणा समेत संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे.

क्या था पूरा घटनाक्रम: दरअसल, 29 अगस्त 2026 को ऋषिकेश में पुराने रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में बुलाकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामले सामने आया था. 30 अगस्त को पीड़िता के पिता ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया, जहां लड़की के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी सोफियान (21) को अगले ही दिन 31 अगस्त को हरिद्वार के सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से धर दबोचा. आरोपी के फोन से पीड़िता के फोटो और वीडियो बरामद हुए थे.

वहीं, जांच के दौरान होटल प्रबंधन की बेहद गंभीर और आपराधिक भूमिका सामने आई. नाबालिग को बिना किसी वैध पहचान पत्र और बिना रजिस्टर में एंट्री के होटल में प्रवेश दिया गया था. इसके साथ ही घटना की जानकारी होने के बावजूद होटल प्रशासन ने पुलिस को सूचित नहीं किया और सबूत मिटाने के लिए नाबालिग को बाहर ले जाने के दौरान होटल के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे. इस आधार पर पुलिस ने होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और संचालक राहुल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया.

अब होटल पर कार्रवाई: इस मामले में BNS और पॉक्सो POCSO एक्ट की बेहद कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, होटल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके तहत आज कार्रवाई करते हुए एमडीडीए द्वारा होटल पर सील की कार्रवाई की गई है. हालांकि, होटल का नक्शा आरोपी राहुल अग्रवाल के पिता के नाम पर पास हुआ है. अब इस मामले पर होटल में अनधिकृत निर्माण के मामले में सीलिंग की कार्रवाई होने के बाद होटल एक बार फिर चर्चा में है. प्रशासन की सीलिंग कार्रवाई के बाद अब आगे होटल के संचालन और भवन से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर संबंधित विभागों की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है.

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