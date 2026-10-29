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ऋषिकेश GMOU कैंपस में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा छज्जा, बाल बाल बचा स्कूटी सवार

ऋषिकेश GMOU परिसर हादसा ( ETV Bharat )

ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश के सुदामा मार्ग स्थित सरिया मार्केट क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब GMOU परिसर का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. गनीमत रही कि छज्जा गिरने के समय परिसर के बाहर अपनी स्कूटी पर बैठकर मोबाइल चला रहा एक युवक मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया. यदि युवक कुछ पल भी इधर-उधर होता या मलबे की चपेट में आ जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें हादसे की भयावहता देखी जा सकती है. फुटेज में दिखाई देता है कि एक युवक परिसर के बाहर अपनी स्कूटी पर बैठा मोबाइल चला रहा है. इसी दौरान अचानक ऊपर बना छज्जा टूटकर नीचे गिर पड़ता है. छज्जा ठीक उसी स्थान पर आ गिरा, जहां युवक अपनी स्कूटी पर बैठा हुआ था. युवक की किस्मत अच्छी रही कि वह मलबे की चपेट में आने से बच गया और उसकी जान सुरक्षित रही.