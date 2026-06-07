ऋषिकेश के गंगा घाटों का होगा कायाकल्प, 85 करोड़ की लागत से शुरू हुआ बड़ा प्रोजेक्ट
नए स्वरूप में नजर आएंगे ऋषिकेश के गंगा घाट, श्रद्धालुओं को मिलेगी हाईटेक सुविधाएं, जानिए क्या है पूरा प्लान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 7:05 PM IST
ऋषिकेश: विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश के गंगा घाटों का अब पूरी तरह से कायाकल्प होने जा रहा है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए त्रिवेणी घाट, दत्तात्रेय घाट और नाव घाट की 800 मीटर लंबी श्रृंखला को 2 मीटर ऊंचा करने का महा अभियान शुरू हो गया है. एकीकृत शहरी अवसंरचना विकास योजना के तहत शुरू हुए इस पहले चरण के काम पर 85 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है. इस कदम से न सिर्फ श्रद्धालुओं को हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि मॉनसून के दौरान तटीय इलाकों में रहने वाली आबादी को बाढ़ के खतरे से भी बड़ी राहत मिलेगी.
क्या होगा खास? अक्सर देखा जाता है कि बरसात के दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट डूब जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन और आचमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण खंड ने मौजूदा घाटों के ऊपर ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. इन घाटों की अधिकतम चौड़ाई 29 मीटर है. निर्माण एजेंसी को इसे 18 महीने के भीतर पूरा करने का कड़ा लक्ष्य दिया गया है.
"त्रिवेणी घाट के वर्तमान आरती स्थल को थ्री-स्टेप में री-डिजाइन किया जा रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सर्दियों या गर्मियों में जब गंगा का जलस्तर सामान्य से कम हो जाता है, तब भी आरती बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी. यहां श्रद्धालुओं के बैठने और सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम होंगे."- एसके सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, यूपीडीसी
महिला श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाएंगे टॉयलेट और वीआईपी चेंजिंग रूम: इसके अलावा महिला श्रद्धालुओं की गरिमा और सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए घाटों पर 3 आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक एवं वीआईपी चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे. घाटों पर गंगा सभा के लिए विशेष कार्यालय और तय मानकों के तहत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जगह चिन्हित की गई है.
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