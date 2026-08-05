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बदरीनाथ हाईवे पर हादसा, हेमकुंड से लौट रहे श्रद्धालु की दर्दनाक मौत

हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे 19 वर्षीय युवक की बदरीनाथ हाईवे पर बाइक फिसलने से मौत हो गई.

BADRINATH HIGHWAY ACCIDENT
बदरीनाथ हाईवे पर हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 5, 2026 at 7:15 PM IST

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थराली/टिहरी: ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को हुए एक सड़क हादसे में हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद घायल युवक को तत्काल जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचाया गया.

चमोली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करनाल (हरियाणा) निवासी साहिल बाबा (19) अपने दोस्तों के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी कर बाइक से कर्णप्रयाग की ओर लौट रहा था. इसी दौरान नंदप्रयाग हाईवे पर बगड़ चौराहे के समीप उसकी बाइक (संख्या PB46AN9223) अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई. हादसे में साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद राहगीरों तथा उसके साथ यात्रा कर रहे दोस्तों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही नंदप्रयाग चौकी प्रभारी जतन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भिजवाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. नंदप्रयाग चौकी प्रभारी जतन सिंह ने बताया साहिल हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहा था. प्रारंभिक जांच में बाइक फिसलने से हादसा होना सामने आया है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. साहिल के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

वहीं, टिहरी जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने चारधाम यात्रा कांवड़ यात्रा मार्ग ऋषिकेश -गंगोत्री हाईवे NH-34 का भौगौलिक निरीक्षण किया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्ष ने NH-94 पर चम्बा से टिहरी जनपद की उत्तरकाशी से सटी सड़क सीमा मार्ग का निरीक्षण किया. इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यात्रा मार्ग पर जगह जगह बरसात से आये मलबे को हटाने के निर्देश दिये. निरीक्षण के दौरान एसएसपी श्वेता चौबे ने की नजर सड़क पर घायल पड़े कांवड़िए पर गई. उन्होंने पास जाकर उसका हालचाल जाना. जिसके बाद उन्होंने कांवड़िए को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भिववाया. साथ ही उन्होंने वहां से गुजर रहे कांवड़ियों को जूस पिलाकर, फल वितरित किये. उन्होंने सभी से सुरक्षित चलने की अपील की.

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