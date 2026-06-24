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61 साल की उम्र, 38 साल पुरानी बाइक, सबसे ऊंची सड़क में से एक को योगेश शर्मा ने किया पार

सबसे ऊंची सड़क में से एक को योगेश शर्मा ने किया पार ( PHOTO- Yogesh Sharma )

ऋषिकेश: कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, और यदि इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. इस कहावत को ऋषिकेश निवासी योगेश शर्मा ने सच साबित कर दिखाया है. 61 साल की उम्र में भी उनका उत्साह और साहस युवाओं को प्रेरित कर रहा है. योगेश शर्मा ने अपनी 38 साल पुरानी 1988 मॉडल की 98.6 सीसी बाइक से दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क में से एक उमलिंग ला पास (Umling La Pass) को पार कर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है. योगेश शर्मा ने बताया कि, 2023 में भी उन्होंने पहली बार अपनी इसी बाइक से उमलिंग ला पार कर कठिन यात्रा पूरी की थी. इसके बाद साल 2026 में दूसरी बार इसी बाइक के साथ इस चुनौतीपूर्ण सफर को पूरा किया. खास बात यह है कि जिस बाइक को लोग कबाड़ समझकर छोड़ देते हैं, उसी बाइक ने योगेश शर्मा के साथ हजारों किलोमीटर का कठिन पहाड़ी सफर तय किया. एवरेस्ट बेस कैंप से भी अधिक ऊंचाई पर बाइक (PHOTO- Yogesh Sharma) एवरेस्ट बेस कैंप से भी अधिक ऊंचाई पर बाइक: उमलिंग ला पास समुद्र तल से लगभग 19 हजार 24 फीट (5,798 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क में से एक माना जाता है. इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से भी अधिक है. यहां ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और कठिन मौसम जैसी चुनौतियां हर यात्री की परीक्षा लेती हैं. ऐसे में 61 वर्षीय योगेश शर्मा ने अपनी पुरानी बाइक के साथ इस ऊंचाई पर पहुंचकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है.