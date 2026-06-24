61 साल की उम्र, 38 साल पुरानी बाइक, सबसे ऊंची सड़क में से एक को योगेश शर्मा ने किया पार
ऋषिकेश के 61 वर्षीय योगेश शर्मा ने सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क उमलिंग ला पास को 38 साल पुरानी बाइक के पास किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 24, 2026 at 2:59 PM IST
ऋषिकेश: कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, और यदि इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. इस कहावत को ऋषिकेश निवासी योगेश शर्मा ने सच साबित कर दिखाया है. 61 साल की उम्र में भी उनका उत्साह और साहस युवाओं को प्रेरित कर रहा है. योगेश शर्मा ने अपनी 38 साल पुरानी 1988 मॉडल की 98.6 सीसी बाइक से दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क में से एक उमलिंग ला पास (Umling La Pass) को पार कर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है.
योगेश शर्मा ने बताया कि, 2023 में भी उन्होंने पहली बार अपनी इसी बाइक से उमलिंग ला पार कर कठिन यात्रा पूरी की थी. इसके बाद साल 2026 में दूसरी बार इसी बाइक के साथ इस चुनौतीपूर्ण सफर को पूरा किया. खास बात यह है कि जिस बाइक को लोग कबाड़ समझकर छोड़ देते हैं, उसी बाइक ने योगेश शर्मा के साथ हजारों किलोमीटर का कठिन पहाड़ी सफर तय किया.
एवरेस्ट बेस कैंप से भी अधिक ऊंचाई पर बाइक: उमलिंग ला पास समुद्र तल से लगभग 19 हजार 24 फीट (5,798 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क में से एक माना जाता है. इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से भी अधिक है. यहां ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और कठिन मौसम जैसी चुनौतियां हर यात्री की परीक्षा लेती हैं. ऐसे में 61 वर्षीय योगेश शर्मा ने अपनी पुरानी बाइक के साथ इस ऊंचाई पर पहुंचकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है.
3 बार कर चुके हैं लद्दाख की यात्रा: योगेश शर्मा का कहना है कि, उनका बचपन से पहाड़ों और रोमांच से लगाव रहा है. वह अपनी इसी बाइक के 3 बार लद्दाख की यात्रा कर चुके हैं. योगेश शर्मा का कहना है कि, वह नियमित रूप से बाइक की देखभाल करते हैं और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं.
इन स्थानों पर भी दौड़ा चुके हैं बाइक: योगेश शर्मा ने बताया कि, वह बाइक से ऊं पर्वत, आदि कैलाश उत्तराखंड, चारधाम, गढ़वाल और कुमाऊं के अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र और हिमाचल में भी सफर कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि इसी साल, खारदुंगला, सियाचिन बेस केंप, थांग विलेज, डेमचोक जैसे कठिन मार्गों पर भी अपनी इसी बाइक से यात्रा कर चुके हैं.
युवाओं के लिए प्रेरणा बने योगेश शर्मा: आज जब युवा वर्ग आधुनिक और हाई-पावर बाइकों को लंबी यात्राओं के लिए जरूरी मानता है. वहीं योगेश शर्मा ने साधारण 98.6 सीसी बाइक से यह साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता वाहन की क्षमता से ज्यादा चालक के आत्मविश्वास और तैयारी पर निर्भर करता है.
योगेश शर्मा का कहना है कि जीवन में सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, यदि मन में उत्साह और लक्ष्य हासिल करने की लगन हो तो कोई भी शिखर असंभव नहीं रहता.
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