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सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर ऋषि राज ने क्रैक किया नीट, कभी नहीं लिया ट्यूशन का सहारा

पलामू: छतरपुर के बारा गांव के रहने वाले ऋषि राज आनंद ने सरकारी स्कूल की पढ़ाई के सहारे नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक क्रैक कर लिया है. बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के केवल ऑनलाइन पाठ्य सामग्री से तैयारी कर ऋषि ने इस उपलब्धि को हासिल किया है.

ऋषि राज आनंद पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारा गांव के निवासी हैं. उनके पिता यमुना प्रजापति खेती-किसानी करते हैं, जबकि मां घरेलू महिला हैं. ऋषि मेदिनीनगर में अपने नाना अर्जुन प्रजापति और नानी शारदा प्रसाद के पास रहकर पढ़ाई कर रहे थे. उनके मामा इंजीनियर और मौसी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं.

नीट पास ऋषि से ईटीवी भारत संवाददाता की बातचीत (ईटीवी भारत)

शिक्षा और तैयारी

ऋषि ने 10वीं तक की पढ़ाई गिरिवर स्कूल से और 12वीं की पढ़ाई सीएम एक्सीलेंस स्कूल (जिला स्कूल), मेदिनीनगर से पूरी की. उन्होंने किसी भी प्रकार का ट्यूशन या कोचिंग नहीं लिया. ऑनलाइन उपलब्ध पाठ्य सामग्री और स्कूल शिक्षकों के गाइडेंस से तैयारी की. नीट परीक्षा में ऋषि राज आनंद को 720 में से 594 अंक मिले और उनका ऑल इंडिया रैंक 11995वां आया है. ऋषि मेदिनीनगर में अपने नाना अर्जुन प्रजापति और नानी शारदा प्रसाद के पास रहकर पढ़ाई करते हैं. इनके मामा इंजीनियर हैं जबकि मौसी भी स्वास्थ्य सेवा में हैं. ऋषि की पढ़ाई के लिए मामा, मौसी और नाना ने गाइड किया.

अन्य छात्रों की सफलता