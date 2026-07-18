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सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर ऋषि राज ने क्रैक किया नीट, कभी नहीं लिया ट्यूशन का सहारा

पलामू में किसान के बेटे ने सरकारी स्कूल में पढ़कर NEET UG 2026 परीक्षा पास कर लिया है.

NEET UG EXAM RESULT 2026
अपने नाना-नानी के साथ ऋषि (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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पलामू: छतरपुर के बारा गांव के रहने वाले ऋषि राज आनंद ने सरकारी स्कूल की पढ़ाई के सहारे नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक क्रैक कर लिया है. बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के केवल ऑनलाइन पाठ्य सामग्री से तैयारी कर ऋषि ने इस उपलब्धि को हासिल किया है.

ऋषि राज आनंद पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारा गांव के निवासी हैं. उनके पिता यमुना प्रजापति खेती-किसानी करते हैं, जबकि मां घरेलू महिला हैं. ऋषि मेदिनीनगर में अपने नाना अर्जुन प्रजापति और नानी शारदा प्रसाद के पास रहकर पढ़ाई कर रहे थे. उनके मामा इंजीनियर और मौसी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं.

नीट पास ऋषि से ईटीवी भारत संवाददाता की बातचीत (ईटीवी भारत)

शिक्षा और तैयारी

ऋषि ने 10वीं तक की पढ़ाई गिरिवर स्कूल से और 12वीं की पढ़ाई सीएम एक्सीलेंस स्कूल (जिला स्कूल), मेदिनीनगर से पूरी की. उन्होंने किसी भी प्रकार का ट्यूशन या कोचिंग नहीं लिया. ऑनलाइन उपलब्ध पाठ्य सामग्री और स्कूल शिक्षकों के गाइडेंस से तैयारी की. नीट परीक्षा में ऋषि राज आनंद को 720 में से 594 अंक मिले और उनका ऑल इंडिया रैंक 11995वां आया है. ऋषि मेदिनीनगर में अपने नाना अर्जुन प्रजापति और नानी शारदा प्रसाद के पास रहकर पढ़ाई करते हैं. इनके मामा इंजीनियर हैं जबकि मौसी भी स्वास्थ्य सेवा में हैं. ऋषि की पढ़ाई के लिए मामा, मौसी और नाना ने गाइड किया.

अन्य छात्रों की सफलता

सीएम एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ाई करने वाले शुभम कुमार गुप्ता और अवि पांडेय ने भी नीट परीक्षा पास कर ली है. दोनों का रैंक 80,000 के करीब है. ईटीवी भारत से बातचीत में ऋषि राज आनंद ने कहा कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है. उन्होंने बताया कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल के शिक्षकों से उन्हें बेहतर गाइडेंस मिला. ऋषि ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी ट्यूशन या कोचिंग का सहारा नहीं लिया. रैंक के आधार पर उन्हें एम्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन वह रिम्स (RIMS) में एडमिशन लेना चाहते हैं. एमबीबीएस पूरा करने के बाद वे इसी क्षेत्र में पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं.

परिवार की प्रतिक्रिया

ऋषि के नाना अर्जुन प्रजापति, जो स्वयं सरकारी स्कूल में शिक्षक रह चुके हैं, कहते हैं कि सरकारी स्कूल पर भरोसा करने की जरूरत है. वहां शिक्षक काफी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है. नानी शारदा देवी ने कहा कि परिवार का सपना पूरा हुआ है. ऋषि काफी मेहनती हैं और पढ़ाई में नियमित रहते हैं.

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