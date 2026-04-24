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UP Board Results: हाईस्कूल में झांसी का ऋषभ प्रदेश में तीसरे और बागपत की अवि तोमर चौथे स्थान पर

झांसी से टॉपर: जिले के ग्राम पंचायत उल्दन के मेधावी छात्र ऋषभ साहू ने हाईस्कूल परीक्षा में 97.33% अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है. उनकी इस उल्लेखनीय सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है. बता दें, ऋषभ साहू मूल रूप से ग्राम पलरा के निवासी हैं, जबकि उन्होंने अपनी पढ़ाई उल्दन क्षेत्र में रहकर लॉर्ड कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल, पलरा से की. ग्रामीण अंचल से निकलकर प्रदेश स्तर पर स्थान हासिल करना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गया है. अपनी सफलता के बारे में ऋषभ ने बताया कि नियमित पढ़ाई, अनुशासन और कड़ी मेहनत ही उनकी सफलता का मूल मंत्र रहा.

झांसी/बागपत: यूपी में झांसी और बागपत के छात्रों ने हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया है. झांसी से हाईस्कूल में ऋषभ साहू ने 97.33% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया और इंटर में बागपत से श्रीराम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा अवि तोमर ने 96.8 फीसदी के साथ प्रदेश में पाया चौथा स्थान पाया.

बागपत से इन्होंने किया टॉप: यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में एक बार फिर से श्रीराम शिक्षा मन्दिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. इंटरमीडिएट में श्रीराम इंटर कॉलेज पुसार की छात्रा अवि तोमर ने 96.8 प्रतिशत अंकों के साथ ने प्रदेश में चौथा और जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया. दरअसल, जिले में इंटरमीडिएट में 13,418 छात्र पंजिकृत थे, 11024 छात्र उत्तीर्ण हुए.

जिले में इंटरमीडिएट छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 84.04 फीसदी रहा. इन सभी छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम जानने का इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया. 4 बजे घोषित हुए परीक्षा परिणाम में एक बार फिर से श्रीराम शिक्षा मन्दिर इंटर कॉलेज का जलवा बरकरार रहा. पुसार स्थित स्कूल की छात्रा अवि तोमर ने 500 में से 484 अंकों के साथ (96.8 फीसदी अंक) प्रदेश में चौथा और जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया. इसी कॉलेज की छात्रा कोमल ने 93.8 फीसदी अंकों के जनपद में दूसरा और मां सरस्वती वीएन स्कूल बड़ौत की छात्रा आयुषी भारद्वाज ने 92.8 फीसदी अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया.

बागपत से इन्होंने किया टॉप (Photo Credit; ETV Bharat)

पारस इंटर कॉलेज किशनपुर बराल की छात्रा आंचल ने 90.4 फ़ीसदी अंकों के साथ जनपद में चौथा स्थान, रघु राजाराम इंटर कॉलेज रमाला की छात्रा साक्षी शर्मा ने 89.6 भेज दी अंकों के साथ पांचवा स्थान प्राप्त किया.

जनपद के टॉप 10 उत्तीर्ण छात्रों की बात करें तो छठे पायदान पर संयुक्त रूप से 2 छात्र शामिल हैं. जनता वैदिक इंटर कॉलेज बड़ौत की छात्रा निष्ठा आर्या और श्रीराम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज बड़ौत की छात्रा लायबा ने संयुक्त रूप से 89 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं. जब प्रदेश की लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अवि तोमर से बात की गई, तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपने शिक्षकों और परिजनों को दिया. अवि तोमर अब रिसर्च प्रोफेसर बनना चाहती हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के साथ ही शुरू कर दी थी.

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