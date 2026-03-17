ETV Bharat / state

IPL 2026; इकाना स्टेडियम में ऋषभ पंत ने खेला अटैकिंग स्ट्रोक, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर ने भी की नेट प्रैक्टिस

LSG के खिलाड़ियों ने की नेट प्रैक्टिस. ( Photo Credit; UPCL )

लखनऊ : लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) की टीम ने मंगलवार को इकाना स्टेडियम में जोरदार प्रैक्टिस की. कप्तान ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहसिन खान सोमवार रात लखनऊ पहुंचे और टीम से जुड़ गए. मंगलवार शाम को ऋषभ पंत के साथ मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान, मयंक यादव और अर्जुन तेंदुलकर ने जमकर पसीना बहाया. पंत को गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा खुला रुख अपनाते हुए देखा गया, जो उन्हें अटैकिंग स्ट्रोक खेलने में मदद कर रहा है. यही नहीं मोहसिन और शमी की स्विंग गेंदबाजी ने भी प्रशिक्षकों को काफी प्रभावित किया. अन्य बल्लेबाजों आयुष बडोनी, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, अब्दुल समद ने भी काफी देर तक अभ्यास किया. इस बीच टीम के ग्लोबल क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मुडी, मुख्य कोच जस्टिन लैंगर, सहायक कोच लांस क्लूजनर भी मौजूद थे और खिलाड़ियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करते रहे. लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इकाना स्टेडियम में होगा.