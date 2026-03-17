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IPL 2026; इकाना स्टेडियम में ऋषभ पंत ने खेला अटैकिंग स्ट्रोक, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर ने भी की नेट प्रैक्टिस

मंगलवार को LSG के खिलाड़ियों ने इकाना स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की. 1 अप्रैल को पहला मैच खेला जाएगा.

LSG के खिलाड़ियों ने की नेट प्रैक्टिस.
LSG के खिलाड़ियों ने की नेट प्रैक्टिस. (Photo Credit; UPCL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 9:48 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) की टीम ने मंगलवार को इकाना स्टेडियम में जोरदार प्रैक्टिस की. कप्तान ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहसिन खान सोमवार रात लखनऊ पहुंचे और टीम से जुड़ गए.

मंगलवार शाम को ऋषभ पंत के साथ मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान, मयंक यादव और अर्जुन तेंदुलकर ने जमकर पसीना बहाया. पंत को गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा खुला रुख अपनाते हुए देखा गया, जो उन्हें अटैकिंग स्ट्रोक खेलने में मदद कर रहा है.

यही नहीं मोहसिन और शमी की स्विंग गेंदबाजी ने भी प्रशिक्षकों को काफी प्रभावित किया. अन्य बल्लेबाजों आयुष बडोनी, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, अब्दुल समद ने भी काफी देर तक अभ्यास किया.

इस बीच टीम के ग्लोबल क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मुडी, मुख्य कोच जस्टिन लैंगर, सहायक कोच लांस क्लूजनर भी मौजूद थे और खिलाड़ियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करते रहे. लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इकाना स्टेडियम में होगा.

पंत का हुआ जोरदार स्वागत : कप्तान ऋषभ पंत का मंगलवार को एलएसजी ब्रिगेड के सदस्यों ने ताज होटल के प्रांगण में फूलों की बौछार करके स्वागत किया. ऋषभ पंत ने कई फैन्स को फोटो व सेल्फी भी दी. ऋषभ को अपने बीच देखकर फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

IPL 2026 के लिए LSG का शेड्यूल

  • 1 अप्रैल 2026: LSG vs DC- 7:30 बजे, लखनऊ
  • 5 अप्रैल 2026: SRH vs LSG- 3:30 बजे, हैदराबाद
  • 9 अप्रैल 2026: KKR vs LSG- 7:30 बजे, कोलकाता
  • 12 अप्रैल 2026: LSG vs GT- 3:30 बजे, लखनऊ

LSG की टीम : ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन (उपकप्तान), डेविड मिलर, ऐडन मार्करम, मिचेल मार्श, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, अवेश खान, एनरिक नॉर्टजे, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, आर्यन जुयाल, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, शहबाज अहमद, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, अर्शिन कुलकर्णी, अर्जुन तेंदुलकर और जोश इंग्लिस.

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