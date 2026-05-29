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ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ी, फ्रेंचाइजी ने स्वीकार किया इस्तीफा, LSG ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था

LSG के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने कहा, पंत ने खुद आगे आकर यह अनुरोध किया और फ्रेंचाइजी ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया.

ऋषभ पंत ने LSG की कप्तानी छोड़ी.
ऋषभ पंत ने LSG की कप्तानी छोड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : क्रिकेटर ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी छोड़ दी है. LSG के मैनेजमेंट ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने खुद कप्तानी से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसे फ्रेंचाइजी ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. LSG के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने कहा कि पंत ने खुद आगे आकर यह अनुरोध किया और फ्रेंचाइजी ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया.

टॉम मूडी ने कहा, ऋषभ इस अनुरोध के साथ फ्रेंचाइजी के पास आए और हमने इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया है. ऐसे फैसले कभी आसान नहीं होते. हम उस हर चीज के लिए आभारी हैं जो ऋषभ कप्तान के तौर पर ड्रेसिंग रूम में लेकर आए. अब हमारा फोकस सामूहिक प्रयास पर है. टीम को फिर से खड़ा करना और सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचने के लिए पुनर्गठन करना है.

पंत को IPL 2025 मेगा नीलामी में LSG ने रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था और उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी. लेकिन उनका यह सीजन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. ऋषभ पंत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. 14 मैचों में वह सिर्फ 269 रन ही बना सके, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट भी 100 के आसपास रहा. कप्तान के तौर पर भी टीम का प्रदर्शन लड़खड़ाता दिखा. LSG प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई और अंक तालिका में निचले पायदान पर रही. पंत की फॉर्म और कप्तानी दोनों पर लगातार सवाल उठ रहे थे.

ऋषभ पंत के खराब फॉर्म का असर न सिर्फ LSG पर पड़ा, बल्कि भारतीय टीम में उनकी जगह पर भी चर्चा शुरू हो गई थी. एक समय टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज माने जाने वाले पंत IPL 2025 में बड़ी पारी खेलने के लिए जूझते नजर आए. कई मैचों में वह बिना खाता खोले आउट हुए और निचले क्रम में भी टीम को संभाल नहीं पाए. फैंस और क्रिकेट विश्लेषकों ने उनकी तकनीक और शॉट चयन पर भी सवाल उठाए.

कप्तानी छोड़ने के फैसले को ऋषभ पंत के लिए दबाव कम करने के तौर पर देखा जा रहा है. 2022 में कार दुर्घटना के बाद वापसी करने वाले ऋषभ पंत पिछले एक साल से फॉर्म हासिल करने की कोशिश में थे. LSG की कप्तानी का अतिरिक्त बोझ शायद उनके बल्लेबाजी पर भारी पड़ रहा था. अब कप्तानी से हटने के बाद उनसे उम्मीद है कि वह सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर फ्री होकर खेलेंगे.

LSG प्रबंधन ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगला कप्तान कौन होगा. टीम में निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं जो कप्तानी की दौड़ में शामिल हो सकते हैं.

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