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बिहार के ऋषभ देव शुक्ला का एशिया पैसिफिक यूथ कॉन्फ्रेंस में चयन, गोपालगंज की प्रतिभा को मिला वैश्विक मंच

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के खजुहट्टी गांव निवासी ऋषभ देव शुक्ला का नेपाल के लुंबिनी में आयोजित एशिया पैसिफिक यूथ कॉन्फ्रेंस में चयन हुआ है. महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय के रिसर्च स्कॉलर ऋषभ बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह उपलब्धि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है.

22 देशों के युवा नेता होंगे शामिल: 29 से 31 मई 2026 तक कोहलपुर, बांके, लुंबिनी प्रोविंस में होने वाले इस सम्मेलन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 22 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. यह मंच भविष्य के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन, उद्यमिता और नीति-निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा.

एशिया पैसिफिक यूथ कॉन्फ्रेंस में जायेंगे ऋषभ देव शुक्ला (ETV Bharat)

क्लाइमेट चेंज और उद्यमिता पर फोकस: सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप और युवाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा होगी. कोहलपुर यूथ क्लब नेटवर्क और कोहलपुर म्युनिसिपैलिटी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन और नेटवर्किंग सत्रों का आयोजन किया जाएगा.

ऋषभ देव का फोकस 'ग्रामीण विकास': ऋषभ देव शुक्ला ने कहा कि वो सम्मेलन में पॉलिसी, गवर्नेंस और लोकल इकॉनमी पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. उनका मुख्य जोर बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, बेहतर नीतिगत सुधारों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर रहेगा. वे जन-भागीदारी वाले शासन मॉडल को भी विश्व पटल पर रखेंगे.

“ग्रामीण बिहार की आवाज को विश्व मंच पर ले जाना मेरा सपना है. स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं.” - ऋषभ देव शुक्ला, रिसर्च स्कॉलर