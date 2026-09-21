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छत्तीसगढ़ के कॉमर्शियल कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ी, केस निपटारे की रफ्तार धीमी

छत्तीसगढ़ के कॉमर्शियल कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है.जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है.

Rise in pendency in commercial courts
छत्तीसगढ़ के कॉमर्शियल कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ी (Etv Bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 7:21 PM IST

4 Min Read
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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ की कॉमर्शियल कोर्ट में मामलों की पेंडेंसी अगस्त 2026 में ज्यादा बढ़ चुकी है. छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी अगस्त की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को प्रदेश की कॉमर्शियल अदालतों में 1475 मामले लंबित थे. अगस्त में 164 नए मामले दर्ज हुए, जबकि केवल 17 मामलों का अंतिम निपटारा हो सका.

क्या हैं जिलेवार आंकड़े ?

बिलासपुर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं.अगस्त की शुरुआत में यहां 796 मामले पेंडिंग थे. महीने में 131 नए मुकदमे दर्ज हुए और 10 मामलों का निपटारा हुआ. इसके बाद पेंडेंसी बढ़कर 917 मामले हो गई। इस कोर्ट में मामलों के निपटारे का औसत समय करीब दो वर्ष दर्ज किया गया है.

बिलासपुर में चतुर्थ सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में भी एक मामला लंबित है. कोरबा की प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में अगस्त की शुरुआत में 283 मामले लंबित थे. इस दौरान 25 नए मामले आए और सिर्फ एक का निपटारा हुआ। महीने के अंत में पेंडेंसी 307 हो गई.

रायगढ़ में 149 मामले लंबित थे. अगस्त में दो नए मामले दर्ज हुए और दो का निपटारा हुआ. नए मामलों और निपटारे की संख्या समान रहने से पेंडेंसी 149 पर ही रही। यहां औसत निपटारा समय करीब दो वर्ष दर्ज है.

नवा रायपुर के जिला जज स्तर के कॉमर्शियल कोर्ट में अगस्त की शुरुआत में 146 मामले लंबित थे. महीने में 16 नए मामले दर्ज हुए और 15 मामलों का निपटारा किया गया. इसके बाद पेंडेंसी एक मामले की बढ़ोतरी के साथ 147 हो गई. यहां मामलों के निपटारे का औसत समय 228 दिन दर्ज है.

मामलों की श्रेणीवार स्थिति में सिविल सूट के 45 लंबित मामलों में 9 नए मामले आए और दो का निपटारा हुआ. इससे इस श्रेणी में 52 मामले लंबित हैं. आर्बिट्रेशन के 50 मामलों में पांच नए केस आए और 10 का निपटारा हुआ, जिससे 45 मामले शेष हैं. एग्जीक्यूशन से जुड़े 48 मामलों में दो नए मामले आए और एक का निपटारा हुआ, जिसके बाद 49 मामले लंबित हैं. विविध न्यायिक मामलों में दो का निपटारा होने के बाद एक मामला शेष है.

रायपुर की द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में 104 मामले लंबित हैं.अगस्त में दो नए मामले आए और दो का निपटारा हुआ.यहां औसत निपटारा समय 741 दिन है.

रायपुर की तृतीय सिविल जज स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में 50 मामले लंबित हैं.अगस्त में एक नया मामला दर्ज हुआ और एक का निपटारा हुआ.यहां औसत समय 766 दिन दर्ज किया गया है.

जगदलपुर की प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में अगस्त की शुरुआत में 56 मामले थे.एक मामले के निपटारे के बाद 55 मामले लंबित रह गए. यहां औसत निपटारा समय 375 दिन है.

राजनांदगांव की प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोर्ट में 28 लंबित मामलों में तीन नए मामले जुड़े, जिससे पेंडेंसी 31 हो गई. सरगुजा के अंबिकापुर स्थित द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में छह मामले लंबित हैं और अगस्त में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ.

दुर्ग में द्वितीय जिला जज स्तर एवं चतुर्थ सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट में एक-एक मामला लंबित है.अगस्त महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो, प्रदेश की कॉमर्शियल अदालतों में 164 नए मामलों के मुकाबले 17 मामलों का निपटारा हुआ. कुल पेंडेंसी 1,475 से बढ़कर 1,622 हो गई. यानी केवल एक महीने में लंबित वाणिज्यिक मामलों में 147 मामलों की बढ़ोतरी हुई है.

(उपरोक्त जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के आधार पर है.विस्तृत आंकड़ें देखने के लिए क्लिक करें)

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