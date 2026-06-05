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चिंताजनक! झारखंड में तेजी से बढ़ा मातृत्व मृत्यु दर! SRS की ताजा रिपोर्ट में प्रति एक लाख प्रसव में 82 माताओं की हो जाती है मौत

झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर में इजाफा हुआ है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Maternal Mortality in Jharkhand
रांची सदर अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 3:35 PM IST

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रांची:सुरक्षित मातृत्व के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाए जाने के बावजूद झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर (MMR) का बढ़ जाना चिंता का विषय बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के वर्ष 2022-24 की रिपोर्ट अनुसार झारखंड का MMR 82 हो गया है, जबकि इसके पहले वाली रिपोर्ट(2021-23) में यह 54 था.

सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि प्रति एक लाख प्रसव में पहले जहां 54 माताओं की मौत हो जाती थी, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 82 (राष्ट्रीय औसत 87) हो गया है. प्रति एक लाख प्रसव में 28 मौत का बढ़ जाना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय है.

वरीय स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता लाल और झारखंड एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड में हर वर्ष प्रसव के दौरान करीब 820 माताओं की हो जाती है मौत

झारखंड में कुल मिलाकर लगभग 10 लाख प्रसव हर वर्ष होता है. इसमें से आधे से थोड़ा ज्यादा यानी 5,41,288 महिलाओं का प्रसव राज्य के सरकारी मेडिकल संस्थानों में होता है. झारखंड में मैटरनल हेल्थ की स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. पुष्पा बताती हैं कि जिन 5.41 लाख महिलाओं का प्रसव सरकारी संस्थानों में होता है, उसमें से 1,07,587 महिलाओं का सिजेरियन प्रसव होता है. अब SRS के MMR रिपोर्ट के आधार पर राज्य में सरकारी संस्थानों में होनेवाले मातृत्व मृत्यु का हिसाब करें तो करीब करीब 444 महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है. अगर राज्य में प्रति वर्ष होने वाले कुल संस्थागत प्रसव (10 लाख) पर मातृत्व मृत्यु की संख्या निकाले तो राज्य में कुल मौत 820 होती है.

झारखंड के 24 जिलों में मातृत्व मृत्यु (2024-25) के आंकड़े

जिलामातृत्व मृत्यु
रांची76
पूर्वी सिंहभूम33
पश्चिमी सिंहभूम65
धनबाद32
पलामू13
खूंटी07
गिरिडीह11
बोकारो18
देवघर06
दुमका22
गोड्डा07
गढ़वा01
साहिबगंज16
गुमला13
हजारीबाग16
जामताड़ा00
कोडरमा02
लातेहार03
लोहरदगा03
पाकुड़00
रामगढ़12
सरायकेला12
सिमडेगा07
चतरा00
Maternal Mortality in Jharkhand
रांची सदर अस्पताल में गर्भवती महिला. (ETV BHARAT)

मैटरनल डेथ की गणना कैसे होती है

झारखंड मैटरनल हेल्थ की स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. पुष्पा बताती हैं कि प्रसव के 42 दिनों के अंदर महिला की हुई मौत को मातृत्व मृत्यु के तहत गणना की जाती है.उन्होंने बताया कि SRS के 2023-25 के आंकड़े में राज्य में MMR हाई हो जाने का एक बड़ी वजह यह है कि जिलों से रिपोर्टिंग बढ़ी है. पहले कई जिलों से मातृत्व मृत्यु की रिपोर्ट नहीं होती थी. उन्होंने कहा कि जामताड़ा, चतरा, पाकुड़ जैसे जिलों में जहां मातृत्व मृत्यु की रिपोर्ट जीरो है, यह रिपोर्टिंग नहीं होने का परिणाम है. वहीं रांची, बोकारो, जमशेदपुर जैसे जिलों में ज्यादा महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत की वजह इन जिलों में रेफरल केस ज्यादा आने और बेहतर रिपोर्टिंग को दर्शाता है.

Maternal Mortality in Jharkhand
रांची सदर अस्पताल में चेकअप कराने पहुंचीं गर्भवती महिलाएं. (ETV BHARAT)

वर्बल ऑटोप्सी बढ़ाने का निर्देश

डॉ. पुष्पा बताती हैं कि राज्य के सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वह MMR बढ़ने की वजह जानने के लिए मातृत्व मृत्यु की स्थिति में 100% वर्बल ऑटोप्सी कर रिपोर्ट मुख्यालय को दें. उन्होंने बताया कि अभी 70% मामलों में ही वर्बल ऑटोप्सी की रिपोर्ट हो रही है और इसे 100% पहुंचाना है, ताकी उन कारणों को जाना जा सके कि क्यों माताओं की मृत्यु हो रही है.

मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी की वजह

रांची सदर अस्पताल की वरीय महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता लाल ने कहा कि राज्य में खून की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के साथ-साथ आहार में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी महिलाओं में खून की कमी रहती है. उन्होंने बताया कि गायनी ओपीडी में आनेवाली महिलाओं में से 30-40% प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं 11% से कम हीमोग्लोबिन वाली होती हैं यानी वे एनीमिक होती हैं. उसमें से भी 25-30% तो ऐसी होती हैं जिन्हें रक्त चढ़ाने की जरूरत होती है.

Maternal Mortality Rate
रांची सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचीं गर्भवती महिला. (ETV BHARAT)

डॉ. श्वेता लाल कहती हैं कि ज्यादातर महिलाएं गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोली तो अस्पताल से ले जाती हैं, लेकिन उसे 90 दिनों तक खाना क्यों जरूरी है यह नहीं समझती हैं. डॉ श्वेता लाल कहती हैं कि यहां की सामान्य महिलाओं के आहार में आलू-चावल शामिल है, जबकि घर-बाड़ी में खून बढ़ाने वाले आहार जैसे चना, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल फल उपलब्ध हैं, लेकिन जागरुकता की कमी है.

त्वरित रेफर करने की जरूरत

डॉ. श्वेता लाल कहती हैं कि रांची और बड़े जिलों में मातृत्व मृत्यु अधिक परिलक्षित होने की एक खास वजह यह है कि ज्यादातर रेफरल केस रांची या बड़े जिले में ही जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि हमारी सरकारी व्यवस्था में रेफरल यूनिट काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में जटिलता दिखे,जल्द से जल्द रेफर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि MMR में दिख रही वर्तमान बढ़ोतरी की एक वजह रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी भी हो सकती है. डॉ. श्वेता लाल कहती हैं कि यह सोशल इशू भी है.

Maternal Mortality Rate
रांची का सदर अस्पताल (ETV BHARAT)

अभियान निदेशक ने बताई MMR में बढ़ोतरी की ये वजह

राज्य में SRS के 22-24 के आंकड़ों में MMR पिछले आंकड़े 54 से बढ़कर 82 हो जाने को बड़ा उछाल नहीं मानते हुए झारखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा कहते हैं कि दरअसल, गर्भवती माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु की रिपोर्टिंग बढ़ने और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी की वजह से यह बढ़ा हुआ दिख रहा है. राज्य में MMR काफी बढ़ जाने को लेकर जो वजह बताते हैं वह भी अपने आप में खास है.

NHM के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा कहते हैं झारखंड में संस्थागत प्रसव में काफी बढ़ोतरी हुई है. 80-90 प्रतिशत डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है. ऐसे में गांव से भी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया जाता है. कई बार विलंब या दूसरे कारण से अस्पताल पहुंचते हैं. गांव में ट्रेंड अटेंडेंट की भी कमी हो गई है. ऐसे में गर्भवती महिलाओं के अस्पताल पहुंचने में देरी और अन्य कारणों से कैजुअलिटी हो जाती है. उन्होंने जल्द गर्भवती माताओं की मौत के आंकड़े को कम कर लेने की उम्मीद जताते हुए कहा कि अब बच्चों के साथ-साथ महिलाओं के क्रिटिकल केअर जैसी इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी. इसके लिए विभाग प्रयासरत है.

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