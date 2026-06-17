गौरेला पेंड्रा मरवाही में कुत्तों का आतंक, तीन दिनों में डॉग बाइट के 18 केसों से हड़कंप
गौरेला पेंड्रा मरवाही में इन दिनों लोग कुत्तों से परेशान हैं. यहां डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 9:39 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: बीते तीन दिनों के अंदर जपीएम में डॉग बाइट के केस बढ़ गए हैं. कुत्तों के काटने के कुल 18 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. जिले के कई इलाकों से डॉग बाइट के पीड़ित इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं. जिला अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार कर आवश्यक रेबीज रोधी टीके लगाए हैं.
मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज
अधिकतर मरीजों की स्थिति सामान्य होने पर उन्हें निर्धारित डोज के अनुसार आगे उपचार की सलाह देकर घर भेज दिया गया.जबकि दो लोगों का इलाज जीपीएम के जिला अस्पताल में चल रहा है. वही अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि कुत्ते के काटने की घटना को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें.
डॉग बाइट के केस को न करें नजरअंदाज
अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि रेबीज एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसका समय पर इलाज और टीकाकरण ही एकमात्र प्रभावी उपाय है.ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित झाड़-फूंक, बैगा-गुनिया और अन्य अंधविश्वासों से बचने की सलाह जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दी है.
कुत्ते के काटने का इलाज केवल चिकित्सकीय पद्धति से ही संभव है. कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए तथा बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उपचार कराना चाहिए. किसी भी पशु के काटने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमेशा की जाती है- डॉ देवेंद्र पैकरा, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, जीपीएम
डॉग बाइट के बढ़ते केस को लेकर जीपीएम स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है. अब जिला प्रशासन को आवारा कुत्तों के लेकर जल्द से जल्द फैसला लेने की जरूरत है.