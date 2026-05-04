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कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का असर, प्रभावित हो रहा होटल और ढाबा का कारोबार!

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का असर हजारीबाग के होटल और ढाबों पर साफ देखा जा रहा है.

Rise in Commercial Gas Cylinder Prices Impacts Dhaba and Restaurant Businesses in Hazaribag
कमर्शियल गैस सिलेंडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 4, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
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हजारीबागः 1 मई 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 993 की भारी बढ़ोतरी की गई है. गैस सिलिंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है.

गैस सिलिंडर जो इन व्यवसायों के लिए सबसे जरूरी संसाधनों में से एक है, उसके महंगा होने से संचालकों की लागत बढ़ना तय है. जिसका असर आने वाले दिनों में ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा और बाजार में चाय की चुस्की से लेकर बाहर खाना-पीना महंगा होगा. सबसे अधिक प्रभाव छोटे व्यवसाय और गरीब एवं मध्यम परिवार के लोगों पर पड़ने वाला है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का असर. (ETV Bharat)

कमर्शियल गैस की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है. 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. 1 जनवरी से अब तक सिलेंडर के दाम 1580 रुपये से बढ़कर 3071 रुपये तक पहुंच गया है. इससे होटल व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है.

हजारीबाग में होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारी ने बताया कि कीमत बढ़ने से व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा. सरकार पिछले 3 महीने से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर रही है. इस कारण खाद्य पदार्थ के कीमत में भी वृद्धि हो रही है. हर एक आइटम में औसतन 20 से 30% कीमत बढ़ाना पड़ रहा है. इसका असर यह हो रहा है कि बिक्री कम हो रही है. इनका कहना है कि बड़े रेस्त्रां में कीमत बढ़ा देने पर भी ग्राहक पहुंच जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव सड़क किनारे फुटपाथ पर चल रहे छोटे कारोबार पर पड़ रहा है.

इसको लेकर ग्राहकों का कहना है कि गैस की कीमत में बढ़ोतरी का सीधा असर गरीब और छोटे तबके के लोगों पर पड़ता है. वैसे लोग जो सुबह काम से निकलते हैं रात में घर लौटते हैं. वैसे लोग फुटपाथ पर चल रहे छोटे-मोटे दुकान में भोजन करते हैं. अब उन्हें महंगा खाना मिलेगा.

हजारीबाग में कई ऐसे दुकान हैं जहां पर चार्ट भी लगा दिया गया है कि गैस की कीमत में बढ़ोतरी के कारण विभिन्न व्यंजनों का मूल्य बढ़ा दिया गया है. ग्राहकों का कहना है कि जहां पहले 50 से 70 रुपया में खाना होता था अब 100 रुपया में मिलेगा.

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने पर चुनाव से कोई लेना देना नहीं है. वैश्विक युद्ध का समय चल रहा है. कई देशों में विभिन्न उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. भारत सरकार ने सबसे पहले कस्टम ड्यूटी कम किया है. कमर्शियल गैस के कीमत में बढ़ोतरी होने से आम जनता को अधिक परेशानी नहीं होगी. सांसद ने कहा कि हर एक भारतीय वर्तमान परिस्थिति देखे. देश को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए. भारत सरकार प्रयत्नशील है कि कीमत में बढ़ोतरी न हो.

कमर्शियल गैस की कीमत में बढ़ोतरी का सीधा असर छोटे होटल और रेस्त्रां पर पड़ने जा रहा है. आम जनता जो पहले से महंगाई की मार से परेशान थी अब उन्हें होटल में खाने के लिए अधिक पैसे देने पड़ेंगे.

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