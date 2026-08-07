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लोकसभा में सड़क सुरक्षा पर सांसद बेनीवाल ने उठाए सवाल, सरकार ने माना- एक्सप्रेसवे पर बढ़ीं दुर्घटनाएं और मौतें

लोकसभा में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 50 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2026 में 31 जुलाई तक यह संख्या बढ़कर 133 पहुंच गई. इसी तरह अमृतसर–जामनगर एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2023 में 30 लोगों की मौत दर्ज की गई थी, जो 31 जुलाई 2026 तक बढ़कर 67 हो गई. सरकार द्वारा प्रस्तुत इन आंकड़ों ने एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जयपुर: दिल्ली–मुंबई और अमृतसर–जामनगर एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को लेकर लोकसभा में उठाए गए प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ सालों में दोनों एक्सप्रेसवे पर हादसों और मृतकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इस मुद्दे को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. सरकार के जवाब के बाद बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताया है.

बिना सुरक्षा एक्सप्रेस हाईवे का मकसद अधूरा - बेनीवाल: सरकारी जवाब का हवाला देते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दुर्घटनाओं और मौतों से जुड़े मामले केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे सैकड़ों परिवारों का उजड़ता भविष्य छिपा है. उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक और हाईस्पीड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन यदि उन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो उनका मकसद अधूरा रह जाएगा. बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में सरकार से सवाल किया कि बड़े-बड़े उद्घाटन और प्रचार-प्रसार के बीच क्या सड़क सुरक्षा, त्वरित एम्बुलेंस सेवा, क्रेन, हाईवे पेट्रोलिंग और ट्रॉमा केयर जैसी आवश्यक सुविधाएं वास्तव में जमीन पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं. उनका कहना है कि दुर्घटना के बाद शुरुआती 'गोल्डन ऑवर' में समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए आपातकालीन व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है.

रफ्तार से पहले सुरक्षा होनी चाहिए प्राथमिकता: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश और देश में लगतार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे केवल तेज रफ्तार से यात्रा करने का माध्यम नहीं होने चाहिए, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आधुनिक सड़क अवसंरचना के साथ-साथ प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन, नियमित निगरानी और बेहतर आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है. '

सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा उपायों की व्यापक समीक्षा करने तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी और समयबद्ध कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बढ़ते हादसों को देखते हुए सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना समय की मांग है, ताकि भविष्य में लोगों की जान बचाई जा सके और एक्सप्रेसवे वास्तव में सुरक्षित यात्रा का माध्यम बन सकें.

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