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नवरात्रि से पहले रिसाली में कचरा संकट, 40 वार्डों में सफाई ठप, ठेकदार ने दिखाई मानवता

रिसाली निगम में सफाई का टेंडर खत्म होने से लोग परेशान हैं. हालांकि ठेकेदार ने 2 दिन अपने खर्च पर सफाई कराने की बात कही.

cleaning crisis tender issue
रिसाली निगम में सफाई का टेंडर खत्म होने से लोग परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह बंद पड़ी हुई है. इसका असर शहर के करीब 40 वार्डों में साफ दिखाई दे रहा है, जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी के चलते मेयर कार्यालय में भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की.

सड़कों और घरों में लगा कचरे का ढेर, टेंडर खत्म होने से खड़ी हुई समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़कों और घरों में लगा कचरे का ढेर

सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों से लेकर घरों तक कचरा जमा हो गया है. कई जगहों पर बदबू और गंदगी इतनी बढ़ गई है कि लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है. नागरिक लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.

टेंडर खत्म होने से खड़ी हुई समस्या

इस पूरी समस्या की मुख्य वजह सफाई का टेंडर समाप्त होना बताया जा रहा है. नया टेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है और पुराने ठेकेदार को भी काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई है. इसी कारण सफाई का काम पूरी तरह रुक गया है.

cleaning crisis tender issue
सफाई व्यवस्था पूरी तरह बंद, 40 वार्डों में असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधियों ने जताई चिंता

नगर निगम के पार्षद और जनप्रतिनिधि भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं. सभापति केशव बंछोर ने कहा कि तीन दिनों से घरों में कचरा जमा हो रहा है और लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब तक नया टेंडर जारी नहीं होता, तब तक सफाई व्यवस्था कैसे हो इसका विकल्प तलाश रहे हैं. शासन से आदेश का इंतजार है.

हमारी आयुक्त से बातचीत हुई है. सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि सफाई व्यवस्था संवेदनशील और अनिवार्य व्यवस्था है, अभी ठेकेदार को बुलाया गया है- केशव बंछोर, सभापति

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ठेकेदार ने 2 दिन अपने खर्च पर सफाई कराने की बात कही. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेकेदार ने दिखाई इंसानियत

इस बीच ठेकेदार जहीर खान ने मानवता का परिचय देते हुए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने नवरात्रि को देखते हुए बिना किसी भुगतान के दो दिनों तक सफाई व्यवस्था संभालने का ऐलान किया है, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके.

15 मार्च को हमारा टेंडर खत्म हो गया था लेकिन मैं भी शहर का निवासी हूं और हिंदू नया साल भी है ऐसे में कुछ दिन निशुल्क व्यवस्था हम अपने तरफ से कर रहे हैं लेकिन इससे ज्यादा मैं भी खर्च वहन करने में असमर्थ रहूंगा- जहीर खान, ठेकेदार

आगे क्या होगा?

ठेकेदार जहीर खान ने साफ कर दिया है कि वे केवल दो दिन ही बिना भुगतान काम कर सकते हैं. इसके बाद सफाई व्यवस्था पूरी तरह नए टेंडर और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगी. ऐसे में शहरवासियों की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है.

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