ETV Bharat / state

रिसाली नगर निगम चुनाव: कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी जंग की तैयारियां तेज

दुर्ग: रिसाली नगर निगम चुनाव का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनता जा रहा है. एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बेताब है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी यहां भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर विकास के दावे कर रही है. रिसाली नगर निगम के चुनाव में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी तापमान अभी से गर्माने लगा है. दोनों प्रमुख पार्टियां बैठकों के जरिए अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है.

मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की है. बैठक में रिसाली के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक मोहन मरकाम भी मौजूद रहे. वहीं भाजपा की ओर से दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया.

40 वार्डों में होगी बीजेपी और कांग्रेस की अग्निपरीक्षा

रिसाली नगर निगम में कुल 40 वार्ड हैं और फिलहाल यहां कांग्रेस का राजनीतिक दबदबा है. ऐसे में आगामी चुनाव में भाजपा कांग्रेल से सत्ता छीनने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी. अब आने वाले दिनों में बैठकों के साथ टिकट दावेदारों की सक्रियता और चुनावी बयानबाजी भी और तेज होने की संभावना है.

कांग्रेस से भूपेश बघेल तो बीजेपी से ललित चंद्राकर ने संभाला मोर्चा

कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक मोहन मरकाम ने भाजपा सरकार और निगम प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले ढाई साल में रिसाली नगर निगम क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं हुआ. कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर पर बैठक हुई है और पीसीसी के निर्देश के अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वार्डों से जो नाम सामने आएंगे, उन्हें प्रत्याशी चयन में प्राथमिकता देने की बात भी उन्होंने कही है.

तैयारियां तेज (ETV Bharat)

किसके दावों में कितना दम

जबकि दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी विधायक ललित चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि रिसाली नगर निगम का गठन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ, लेकिन कांग्रेस के शासन में निगम क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ. भाजपा सरकार आने के बाद ढाई साल में विकास कार्य तेजी से हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा के विकास कार्यों को देख रही है और इस बार 40 वार्डों में भाजपा के पार्षद जीतेंगे और महापौर भी भाजपा का होगा.

तैयारियां तेज (ETV Bharat)

सुविधाएं और समस्याओं पर होगी जोर आजमाइश

बीजेपी पार्षदों की लंबे वक्त से शिकायत रही है कि महापौर निधि का सही से वितरण नहीं होता है. बीजेपी पार्षदों के इलाके में विकास के कार्य नहीं कराए जाते हैं. आरोप ये भी लगते रहे हैं कि विकास के कार्यों के लिए बीजेपी पार्षदों को निधि नहीं मिलती है. चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दे भी हावी रहेंगे.

रिसाली निगम चुनाव की जंग तेज (ETV Bharat)

इन मुद्दों पर होगा जनता का फोकस

भिलाई नगर निगम से अलग होकर बने रिसासी नगर निगम में आज भी सड़कों पर फैली गंदगी बड़ी समस्या है. नियमित रुप से कचरा उठाव नहीं होने के चलते यहां लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जो भी पार्टी इन समस्याओं से निपटने का सीधा और बेहतर खाका तैयार कर जनता के सामने रखेगी, वोटरों का झुकाव उसकी ओर जरूर होगा.