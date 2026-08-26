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रिसाली नगर निगम का चुनाव: सियासी जंग का चढ़ने लगा पारा, कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां शुरू

2021 में रिसाली नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी को शिकस्त दी. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.

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रिसाली नगर निगम का चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 7:52 PM IST

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दुर्ग: रिसाली नगर निगम का चुनाव साल के अंत तक होने को है. चुनाव में अभी 4 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है. इसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी-अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. पिछले बार के चुनाव में हार का मुंह देखने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत का स्वाद चखना चाहती है. वहीं, रिसाली नगर निगम में राज कर रही कांग्रेस का इरादा इस बार भी पंजे को जिताने का है.

रिसाली नगर निगम का चुनाव

दोनों ही सियासी पार्टियां अपनी-अपनी जीत को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई हैं. साल 2021 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने यहां बड़ी जीत दर्ज करते हुए 21 सीटों पर विजय परचम लहराया था. कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के मात्र 12 पार्षद ही यहां कमल खिला पाए. पिछली बार मिली हार से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी पूरी ताकत से रिसासी के जंग में कूदने को तैयार है. पार्टी का दावा है कि वो इस बार जीत दर्ज कर कांग्रेस को पटखनी देगी. वहीं कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो अपना जीत का रिकॉर्ड बनाए रखेगी.

रिसाली नगर निगम का चुनाव (ETV Bharat)

सियासी जंग का चढ़ने लगा पारा

चुनाव में जनता ही हार और जीत का फैसला करती है. आंकड़ों के मुताबिक करीब 94 हजार से ज्यादा वोटर इस बार वोट डालेंगे. इस बार नए वोटरों की संख्या भी ज्यादा होगी. युवा वोटर का रुख किस ओर जाएगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा. लेकिन इतना तय है कि युवा वोटर का रुख जिधर का होगा उधर की जीत तय मानी जाएगी. हार और जीत की इस लड़ाई में महतारी वंदन योजना का भी बड़ा रोल रहेगा. क्योंकि बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ पिछले ढाई सालों से मिल रहा है.

कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां शुरू

रिसाली नगर निगम का चुनाव जब कांग्रेस ने जीता था, तब प्रदेश में भूपेश बघेल यानी कांग्रेस की सरकार थी. अब बीजेपी की सरकार है और महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ हर महीने खाते में मिल रहा है. ऐसे में मतदान पर इसका असर कितना होता है ये भी देखने वाली बात होगी. रिसासी नगर निगम की हार जीत में साामाजिक समीकरण की भी बड़ी भूमिका रहेगी. अब देखना ये होगा इस सामाजिक समीकरण को दोनों पार्टियां कैसे साधती हैं.

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रिसाली नगर निगम (ETV Bharat)

इन बुनियादी मुद्दों पर होगा जनता का फोकस

भिलाई नगर निगम से अलग होकर बने रिसासी नगर निगम में आज भी सड़कों पर फैली गंदगी बड़ी समस्या है. नियमित रुप से कचरा उठाव नहीं होने के चलते यहां लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. रात होते ही कई इलाकों में अंधेरा छा जाता है क्योकि कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें टूटी फूटी हैं. पीने के पानी का संकट बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार होगा. खुली नालियों की समस्या और उससे होने वाली बीमारियों का खतरा, लोगों के जहन में वोट डालते वक्त जरुर रहेगा. जो भी पार्टी इन समस्याओं से निपटने का सीधा और बेहतर खाका तैयार कर जनता के सामने रखेगी, वोटरों का झुकाव उसकी ओर जरूर होगा.

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रिसाली नगर निगम (ETV Bharat)

बुनियादी सुविधाएं और समस्याओं पर होगी जोर आजमाइश

बीजेपी पार्षदों की लंबे वक्त से शिकायत रही है कि महापौर निधि का सही से वितरण नहीं होता है. बीजेपी पार्षदों के इलाके में विकास के कार्य नहीं कराए जाते हैं. आरोप ये भी लगते रहे हैं कि विकास के कार्यों के लिए बीजेपी पार्षदों को निधि नहीं मिलती है. चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दे भी हावी रहेंगे. कांग्रेस का दावा है कि उनके कार्यकाल में इलाके में तेज गति से विकास हुआ है. बीजेपी का कहना है कि लोग गंदगी, बीमारी और पेयजल संकट से लगातार जूझ रहे हैं. रिसाली नगर निगम का इलाका काफी बड़ा है. करीब 35 किमी एक क्षेत्रफल में फैला होने के कारण इलाके का समुचित विकास करना एक बड़ी चुनौती है.

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