रिसाली निगम में बजट पेश होने में देरी पर बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन, पार्षदों ने भैंस के सामने बीन बजाकर जताया विरोध
छत्तीसगढ़ के कई नगर निगम में बजट पेश हो रहे हैं. रिसाली नगर निगम में बजट पेश नहीं होने पर बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 7:41 PM IST
दुर्ग: जिले के रिसाली नगर निगम में वर्ष 2026-27 का बजट समय पर पेश नहीं होने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. भारतीय जनता पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए भेंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया. करीब 19 पार्षदों और संगठन पदाधिकारियों ने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन दिया.
शहर सरकार के खिलाफ विरोध
दो भैंसों के गले में महापौर शशि सिन्हा और सभापति केशव बंछोर की तस्वीर लटकाकर उनके सामने बीन बजाई. नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू ने आरोप लगाया कि मार्च तक पूरी होने वाली बजट प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि 40 वार्डों की जनता विकास कार्यों की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन बजट के अभाव में योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं.
निगम में विकास कार्यों को जानबूझकर रोका जा रहा है. मार्च माह में बजट प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन महापौर और सभापति की उदासीनता के कारण अब तक ऐसा नहीं हो पाया है.- शैलेंद्र कुमार साहू, नेता प्रतिपक्ष रिसाली
पानी संकट जैसे कई मुद्दे भी उठे
विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं लगातार बिगड़ रही हैं. गर्मी की शुरुआत के साथ पानी संकट गहराने लगा है, जबकि कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अभी तक अधूरी है. नवरात्र जैसे बड़े पर्व के दौरान भी शहर में पर्याप्त रोशनी नहीं हो पाई, जिससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ी.
नगरीय प्रशासन मंत्री से करेंगे मांग
शैलेंद्र कुमार साहू और भाजपा पार्षदों ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 13 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को तीन महीने से एमआईसी में लंबित रखा गया है. अगर मांग पूरी नहीं हुई तो नगरीय प्रशासन मंत्री से बात करेंगे. बजट पेश करने के लिए कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग करेंगे.