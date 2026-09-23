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रिसाली निगम चुनाव: विधायक चंद्राकर ने किया जीत का दावा, मेयर शशि सिन्हा का पलटवार- बीजेपी एक ही कार्य का 2 बार कर रही भूमिपूजन

विधायक ललित चंद्राकर ने कहा- बीजेपी सरकार में हुए विकास कार्य, अब रिसाली में बनेगा हमारा मेयर, महापौर शशि सिन्हा ने किया पलटवार

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रिसाली निगम चुनाव: विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा आमने-सामने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 8:57 PM IST

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दुर्ग: जिले में आगामी समय में रिसाली, भिलाई और चरोदा नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव से पहले ही स्थानीय मुद्दों को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. रिसाली नगर निगम को लेकर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और वर्तमान महापौर शशि सिन्हा आमने-सामने हैं. विधायक ने जहां बीजेपी की जीत और विकास को लेकर दावा किया है, तो वहीं महापौर ने भी विधायक के बयान पर पलटवार किया है.

रिसाली निगम चुनाव: विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा आमने-सामने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नगर निगम में नहीं हुआ बड़ा काम- चंद्राकर

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने दावा किया कि रिसाली नगर निगम के सभी 40 वार्डों में बीजेपी की जीत होगी. साथ ही बीजेपी का ही महापौर बनेगा. वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर सवाल पूछे जाने पर विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में रिसाली नगर निगम क्षेत्र में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ.

रिसाली क्षेत्र में बीएसपी की जमीन का बड़ा हिस्सा है और विकास कार्यों को गति देने के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया. अब बीजेपी की जीत के साथ विकास होगा- ललित चंद्राकर, दुर्ग ग्रामीण विधायक

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निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेयर का पलटवार

विधायक ललित चंद्राकर के इस बयान के बाद रिसाली नगर निगम की वर्तमान महापौर शशि सिन्हा ने भी पलटवार किया. महापौर ने कहा कि जब से ललित चंद्राकर विधायक बने हैं, तभी से रिसाली में विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं. महापौर का आरोप है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन करते हैं, उन्हीं विकास कार्यों का भूमिपूजन विधायक स्तर पर भी किया जाता है

एक ही विकास कार्य का भूमिपूजन बार-बार होता है इसके बाद भी कई कार्य अब तक धरातल पर शुरू नहीं हो पाए हैं.- शशि सिन्हा, मेयर रिसाली

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रिसाली निगम चुनाव: विधायक चंद्राकर ने किया जीत का दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निकाय चुनाव से पहले रिसाली में विकास कार्यों को लेकर शुरू हुई यह सियासी बहस अब आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गई है. एक तरफ विधायक ललित चंद्राकर बीजेपी की जीत और विकास का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महापौर शशि सिन्हा विकास कार्यों की जमीनी स्थिति को लेकर सवाल उठा रही हैं. अब चुनावी मैदान में जनता किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है, यह आने वाले समय में तस्वीर साफ करेगा.

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