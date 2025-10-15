ETV Bharat / state

रायपुर साइंस कॉलेज के छात्रावास में बलवा करने के 6 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस: पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सरस्वती नगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. आरोपियों के खिलाफ थाना सरस्वती नगर में धारा 115,191, 333, 304 BNS के तहत कार्रवाई की गई. आरोपियों का जुलूस निकाला गया और उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया.

रायपुर: राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज के छात्रावास में 12 अक्टूबर की रात बलवा करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. सरस्वती नगर पुलिस ने मंगलवार को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों ने छात्रावास के छात्रों के साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही डंडे से मारपीट की घटना को अंजाम दिया था.

रायपुर में आरोपियों का जुलूस (ETV Bharat Chhattisgarh)

हॉस्टल के अंदर घुसे 50 से 60 लोग: शहर एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि साइंस कॉलेज छात्रावास के छात्र उमादास मुखर्जी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया कि 12 अक्टूबर की रात 11:45 में छात्रावास के अंदर 50 से 60 व्यक्ति एक गैंग बनाकर छात्रावास के अंदर घुसे और छात्रों से मारपीट करने के साथ ही डंडे से भी छात्रों की पिटाई की गई थी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 6 आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पुलिस ने बताया कि सरस्वती नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने छात्रावास के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साथ ही आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की. पकड़े गए सभी आरोपी राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों में मोंटू केसरकर, धर्मांशु सोनपिपरे, गेविन यादव, प्रतीक यादव, आकाश गुप्ता और थानेश्वर उर्फ सोनू साहू शामिल हैं.